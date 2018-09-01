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عاجل..فاجعة طرقية تهز آسفي..وهذا عدد القتلى+ صور

بتاريــخ : 1 شتنبر 2018 / 14:15 عاجل..فاجعة طرقية تهز آسفي..وهذا عدد القتلى+ صور | حوادث و حقوق
عاجل..فاجعة طرقية تهز آسفي..وهذا عدد القتلى+ صور
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الطريق الرابطة بين سبت كزولة ومدينة آسفي، شهدت يومه السبت، وقوع فاجعة طرقية، تتمثل في انقلاب حافلة للنقل المزدوج الملقبة بـ ''عويطة'' وهو ما خلف مصرع ثلاثة أشخاص

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الطريق الرابطة بين سبت كزولة ومدينة آسفي، شهدت يومه السبت، وقوع فاجعة طرقية، تتمثل في انقلاب حافلة للنقل المزدوج الملقبة بـ ''عويطة'' وهو ما خلف مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين.

وأوضح المصدر ذاته أن المعطيات الأولى الخاصة بهذا الحادث المروع، تؤكد أن السرعة المفرطة التي كانت تسير بها الحافلة، كانت سببا في انقلابها، ما خلف وفاة ثلاثة ركاب على الفور.

وأكد ذات المصدر أن باقي المصابين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، بينما قامت مصالح الدرك الملكي بفتح تحقيق.

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المغرب شوف تيفي الدرك الملكي سبت كزولة آسفي

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