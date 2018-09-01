عشر حقائق عن كيم كارداشيان : سيدة الأسرار التي لا تنتهي ﻿

عندما نعتقد أننا نعرف كل شيء عن كيم كارداشيان ... تقرر كيم أن تبرز لنا أنها لا تزال تحتفظ ببعض الأسرار والكثير منها. فهي سيدة الأسرار التي لا تنتهي، لكنها تعرف دائمًا كيف تفاجئ جمهورها.

'' شوف تيفي '' : متابعة

عندما نعتقد أننا نعرف كل شيء عن كيم كارداشيان ... تقرر كيم أن تبرز لنا أنها لا تزال تحتفظ ببعض الأسرار والكثير منها. فهي سيدة الأسرار التي لا تنتهي، لكنها تعرف دائمًا كيف تفاجئ جمهورها.

نقدم في '' شوف تيفي '' عشر حقائق عن هذه الشخصية المثيرة للجدل التي تشتهر بتضاريس جسدها الممتلئ والتي نقلها إلى عالم الشهرة بسرعة صاروخية...



1) اسمها الكامل هو كيمبرلي نويل كارداشيان، ولدت بتاريخ 21 أكتوبر 1980 في لوس أنجلوس ، كاليفورنيا. درست فقط فصلا في اللغة الإسبانية . يقال عنها أنها تتسم بالذكاء. كما أخذت دورات في تعلم لغة الإشارة.

2) عملت كيم في تنظيم الحُجرات المشهورة، وعملت مصممة أزياء مع المصمم ليندسي لوهان. كما أن لديها ست ثقوب: واحدة في السرة، واحدة في الأذن اليمنى، وثلاثة في الفص الأيسر وواحدة في الجزء العلوي من الأذن اليسرى. كما أن لديها نمش في عيونها.

3) أكبر ندم لـ ''كيم'' يحز في نفسها بشكل كبير هو أغنيتها ''اقلبه أسفل'' (Turn It Up). كما تكره علب الكرتون وتطلب دائما من شخص ما أن يزيله لأن صوت الكرتون يجعلها ترتجف، بالنسبة لها فهو يشبه ضجيج الأظافر على السبورة.

4) في عام 2008 ، عرفت بأنها أكثر المشاهير المطلوبين في Google ، متخطية بريتني سبيرز. وتنام بنصف عيون مفتوحة مما يرعب الكثير من الناس من حولها.

5 ) كيم لديها عادة لتسخين مجوهراتها مع مجفف الشعر لتجنب الشعور ببرودة المعدن على جلدها. كما أنها في سن العشرين كانت تعشق القفز بالمظلات لكنها الآن تخاف من فوبيا المرتفعات.

6) الحلوى المفضلة لديها هي الحلوى المذهبة بالبطاطا المقلية. ومن الرياضات المفضلة لديها لعبة التنس. كما أن كيم تزوجت بثلاثة أزواج..حيث تزوّجت في عام 2000 من المنتج الموسيقي دامون توماس، ليتطلّقا في عام 2004، ثم تزوّجت من لاعب كرة السلة كريس همفريس في غشت 2011 لينفصل الإثنان في شهر أكتوبر من نفس العام، لتتزوّج في عام 2014 من كانييه ويست بعد أن أنجبت منه بنتاً في عام 2013 .

7) إنها أفضل ممثلة ''شو الواقع '' والأكثر أجرا في التاريخ. بالإضافة إلى أنها عادت بفضل معجبيها في الموسم الثالث من مسلسل 'Keeping Up with Kardashians'. بالإضافة إلى إطلاقها وشقيقاتها نوعا من العطور وخطّاً خاصاً بهنّ في عالم الأزياء باسم ''Kardashian Collection''، ليسافرن كل فترةٍ إلى العديد من البلاد للترويج له.

8) لا تحب (القزبر) والخردل والفلفل والجبن الأزرق والكعك المخملي الأحمر. ولا تخاف من النحل ودائما ترغب في تربيته ولا تخاف من وخزه. كما أنها تمارس ''الجنس'' 15 مرة في اليوم مع زوجها كانيي ويست، وذلك وفقاً لتصريحاتها لموقع صحيفة الـ''دايلي مايل'' البريطانية من أجل أن تصبح حاملاً مرة أخرى من زوجها.

9) في كل مرة تسافر فيها تأخذ معها بطانية ووسادة وهي من العادات الشهيرة لديها. كما قامت كيم بتصوير فيلمٍ إباحي مع حبيبها السابق راي جي وتمّ تسريبه في كل مكان، والذي تعتبره من أسباب شهرتها الأساسية، و يتّهمها البعض بأنّها هي من قامت بتسريب ذلك الفيلم من أجل الشهرة.

وغالبا ما تتحدث كيم بفخر عن تضاريس جسمها ولا تتوانى في المفاخرة بجسدها عند كل إطلالة إعلامية. وحسب ماريو ديديفانوفيك، ماكير.. كيم ومصمّم ملابس يدعى كورنيليوس كلاي، فإنّها تصرف يوميّاً على مؤخرتها ما يقارب الـ 5 آلاف دولار. كما أنّها تصرف 1700 دولار يوميّاً على ماكياجها أي أنّها تصرف 6700 دولار يوميّاً على مؤخّرتها وماكياجها.

10) احتفلت كيم كارداشيان مرة واحدة، بعيد ميلادها في منزل مايكل جاكسون.

كما أن نجمة البرامج الواقعية كيم أمّنت على مؤخرتها بـ 21 مليون دولار لحفظ أهم ما تمتلك،على ما يبدو. وكيم ليست الأولى التي تؤمن على أجزاء من جسدها، إذ كان نجم كرة القدم الإنجليزية ديفيد بيكهام أمّن على جسده في العام 2006 بمبلغ 100 مليون جنيه استرليني. ومثلهما أمنت ماريا كاري على ساقيها ببوليصة بلغت مليار دولار.

وقالت عن مؤخرتها في تصريحات سابقة:'' أستغرب كيف أن العالم مهووس بمؤخرتي، ولكني أتقبل الموضوع واعتبره نوعا من الإطراء ''.