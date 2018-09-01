 بالفيديو والصور..أحسن وأبسط عرس ممكن تشوفو في المغرب..شاب وشابة تزوجو في طنجة فوق ''تريبورتور'' ﻿
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بالفيديو والصور..أحسن وأبسط عرس ممكن تشوفو في المغرب..شاب وشابة تزوجو في طنجة فوق ''تريبورتور''

بتاريــخ : 1 شتنبر 2018 / 14:04 بالفيديو والصور..أحسن وأبسط عرس ممكن تشوفو في المغرب..شاب وشابة تزوجو في طنجة فوق تريبورتور | مجتمع
بالفيديو والصور..أحسن وأبسط عرس ممكن تشوفو في المغرب..شاب وشابة تزوجو في طنجة فوق ''تريبورتور''
نشرت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه السبت، مجموعة من الصور والفيديوهات، التي توثق لزواج شاب وشابة وهما (مقيمان أجنبيان)، بطريقة بسيطة بمدينة طنجة، وهو ما أثار جميع الحاضرين

''شوف تيفي''

نشرت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه السبت، مجموعة من الصور والفيديوهات، التي توثق لزواج شاب وشابة وهما (مقيمان أجنبيان)، بطريقة بسيطة بمدينة طنجة، وهو ما أثار جميع الحاضرين لعرسهما الذي أقيم بإحدى كنائس مدينة طنجة.

وتظهر هذه الصور والفيديوهات لحظة مغادرة العروسين للكنيسة بطريقة مثيرة، بواسطة دراجة ثلاثية العجلات ''تريبورتور'' تم تزيينها بالورود، ما جعل جميع من حضروا لتفاصيل هذا العرس، يعبرون عن إعجابهم الكبير بالطريقة البسيطة التي اختار بها العروسان مغادرة الكنسية في اتجاه منزلهما بطنجة.

وفور تداول الصور والفيدوهات، تفاعل آلاف النشطاء، حيث أكد الجميع أن العروسين ، حاولا من خلال عرسهما البسيط، إيصال رسالة للراغبين في الزواج بالمغرب على أن تكاليف العرس الضخمة لا تكون أحيانا في صالح الزوجين، مشدين على أنها تكون أحيانا سببا في إفشال العديد من مشاريع الزواج.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي طنجة الفيديو الزواج العروسين

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