وباء ''الكوليرا'' يستنفر مسؤولي مدينة أكادير لعقد اجتماع هام ﻿

استنفر وباء الكوليرا الذي ظهر بالجزائر مؤخرا مسؤولي قطاع الصحة ووالي جهة سوس ماسة وعدد من المتدخلين من مصالح أمنية ومصالح خارجية، واجتمع الكل يوم أمس الجمعة في اجتماع طارئ لتدارس التدابير

شوف تيفي:أكادير

استنفر وباء الكوليرا الذي ظهر بالجزائر مؤخرا مسؤولي قطاع الصحة ووالي جهة سوس ماسة وعدد من المتدخلين من مصالح أمنية ومصالح خارجية، واجتمع الكل يوم أمس الجمعة في اجتماع طارئ لتدارس التدابير الاستباقية والاحترازية والوقائية لمحاربة هذا الوباء الفتاك.

وأكد ''عزيز مخلوف'' المندوب الإقليمي للصحة بأكادير، أن مختلف مصالح وزارة الصحة بإقليم أكادير إداوتنان قد رفعت من درجة يقظتها تحسبا لأي طارئ، ومن أجل هذا الغرض تم تجهيز مختبرين بالموارد البشرية واللوجستيكية الكافية لرصد وتحليل أي حالة مشبوهة، مع تعزيز نظام المراقبة الوبائية للالتهابات المعدية الحادة، وذلك بقسم المستعجلات بمستشفى الجهوي الحسن الثاني.

وقدمت في هذا الاجتماع جملة من التفاصيل والمعطيات الخاصة بهذا المرض، والإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة به، كما أعطيت تعليمات صارمة لكافة المتدخلين والمؤسسات المعنية من أجل تكثيف جهودها في هذا المجال، ومراقبة الأغذية ومياه الشرب تماشيا مع الرسالة الاستعجالية لوزارة الداخلية التي عممتها على العمال والولاة على جهات وأقاليم المملكة المغربية، بخصوص التدابير المتخذة لمكافحة وباء الكوليرا.