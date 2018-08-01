 بعد الفيديو المثير..هذه هي حقيقة ما وقع داخل مستعجلات مستشفى محمد الخامس بمكناس ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..الفوضى والروينة في ميناء طنجة المتوسط والمهاجرون كيعيشو الجحيم | مجتمع

عاجل..الفوضى والروينة في ميناء طنجة المتوسط والمهاجرون كيعيشو الجحيم

بلا حشمة .. محمد من فاس مصاحب مع متزوجة ويفتخر بها ويتعرض للاعتداء من قبل عائلتها | حوادث و حقوق

بلا حشمة .. محمد من فاس مصاحب مع متزوجة ويفتخر بها ويتعرض للاعتداء من قبل عائلتها

عاجل..فاجعة طرقية تهز آسفي..وهذا عدد القتلى+ صور | حوادث و حقوق

عاجل..فاجعة طرقية تهز آسفي..وهذا عدد القتلى+ صور

عشر حقائق عن كيم كارداشيان : سيدة الأسرار التي لا تنتهي | ثقافة و فنون

عشر حقائق عن كيم كارداشيان : سيدة الأسرار التي لا تنتهي

بالفيديو والصور..أحسن وأبسط عرس ممكن تشوفو في المغرب..شاب وشابة تزوجو في طنجة فوق تريبورتور | مجتمع

بالفيديو والصور..أحسن وأبسط عرس ممكن تشوفو في المغرب..شاب وشابة تزوجو في طنجة فوق ''تريبورتور''

بالصور..حريق داخل قطار يربط طنجة بوجدة | حوادث و حقوق

بالصور..حريق داخل قطار يربط طنجة بوجدة

وباء الكوليرا يستنفر مسؤولي مدينة أكادير لعقد اجتماع هام | مجتمع

وباء ''الكوليرا'' يستنفر مسؤولي مدينة أكادير لعقد اجتماع هام

بعد الفيديو المثير..هذه هي حقيقة ما وقع داخل مستعجلات مستشفى محمد الخامس بمكناس | مجتمع

بعد الفيديو المثير..هذه هي حقيقة ما وقع داخل مستعجلات مستشفى محمد الخامس بمكناس

فظيع...شاب بأيت ملول ينهي حياة صديقه بإشعال النار في جسده باستعمال مادة حارقة | حوادث و حقوق

فظيع...شاب بأيت ملول ينهي حياة صديقه بإشعال النار في جسده باستعمال مادة حارقة

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

بعد الفيديو المثير..هذه هي حقيقة ما وقع داخل مستعجلات مستشفى محمد الخامس بمكناس

بتاريــخ : 1 شتنبر 2018 / 12:43 بعد الفيديو المثير..هذه هي حقيقة ما وقع داخل مستعجلات مستشفى محمد الخامس بمكناس | مجتمع
بعد الفيديو المثير..هذه هي حقيقة ما وقع داخل مستعجلات مستشفى محمد الخامس بمكناس
بعد ساعات من انتشار فيديو مثير، أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر احتجاج مواطن بسبب ما يقع داخل مستشفى محمد الخامس بمكناس، كشف الدكتور نبيل الزويني مدير المستشفى المذكور لـ ''شوف تيفي'' عن

''شوف تيفي''

بعد ساعات من انتشار فيديو مثير، أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر احتجاج مواطن بسبب ما يقع داخل مستشفى محمد الخامس بمكناس، كشف الدكتور نبيل الزويني مدير المستشفى المذكور لـ ''شوف تيفي'' عن التفاصيل الكاملة الخاصة بالواقعة والتي جرت فصولها بعد ثلاثة أيام من عيد الأضحى.

وأوضح الزويني في اتصال له مع ''شوف تيفي'' أن مستعجلات المستشفى، استقبلت في وقت واحد خمس حالات خطيرة قادمة من جرسيف مصابة بحروق، مبرزا بأن أحد المرافقين استغل لحظة ولوج هذه الحالات ليقوم بتصوير ما يقع في مدخل المستعجلات الذي يعرف حركية نظرا لتواجد المصابين ومرافقيهم وحالات أخرى، محاولا إيهام من يشاهد الفيديو على أن المستشفى يعرف حالة فوضى بسبب تقاعس الموظفين بها.

وأكد مدير المستشفى على أن العاملين بقسم المستعجلات، قاموا بمجهودات جبارة بعد استقبال الحالات، حيث تم تمكينهم من العلاجات الضرورية، قبل نقلهم إلى مدينة الدار البيضاء لمواصلة العلاج نظرا لخطورة الحروق التي تعرضوا له، مؤكدا في الوقت نفسه على أن المستعجلات بقسم الحروق بمستشفى محمد الخامس تعتبر من بين الأفضل في المغرب، نظرا للاحترافية الكبيرة التي يتعامل بها الموظفون والتفاني في خدمة المريض، بالإضافة إلى توفره على تجهيزات تجعله يستقبل بشكل يومي العديد من الحالات من مختلف المناطق المحيطة بجهة مكناس.
واستغل الزويني الفرصة ليؤكد كذلك على أن قسم المستعجلات بالمستشفى، يعرف عملية توسيع وإعادة هيلكة، حيث خصصت الجهة غلافا ماليا مهما، سيجعل هذا القسم من بين الأفضل على الصعيد الوطني.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مكناس مستعجلات المستعجلات

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل..الفوضى والروينة في ميناء طنجة المتوسط والمهاجرون كيعيشو الجحيم | مجتمع

عاجل..الفوضى والروينة في ميناء طنجة المتوسط والمهاجرون كيعيشو الجحيم

بالفيديو والصور..أحسن وأبسط عرس ممكن تشوفو في المغرب..شاب وشابة تزوجو في طنجة فوق تريبورتور | مجتمع

بالفيديو والصور..أحسن وأبسط عرس ممكن تشوفو في المغرب..شاب وشابة تزوجو في طنجة فوق ''تريبورتور''

وباء الكوليرا يستنفر مسؤولي مدينة أكادير لعقد اجتماع هام | مجتمع

وباء ''الكوليرا'' يستنفر مسؤولي مدينة أكادير لعقد اجتماع هام

64536 تلميذا وتلميذة بمديرية أكادير إداوتنان يستفيدون من المبادرة الملكية مليون محفظة | مجتمع

64536 تلميذا وتلميذة بمديرية أكادير إداوتنان يستفيدون من المبادرة الملكية ''مليون محفظة''

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

عائلات المعتقلين على خلفية ملف فتاة الوشم يكشفون حقائق صادمة | خارج البلاطو
منذ 41 دقيقة

عائلات المعتقلين على خلفية ملف فتاة الوشم يكشفون حقائق صادمة

شاب فاسي بوجه مكشوف: نعست مع صاحبتي اللي مزوجة ودخلو عليا خوتها وشرملوني | خارج البلاطو

شاب فاسي بوجه مكشوف: ''نعست مع صاحبتي اللي مزوجة ودخلو عليا خوتها وشرملوني''

بالفيديو..ضربة موجعة لإسبانيا..هذا ما استفاد منه المغرب بعد إغلاق معبر مليلية المحتلة | خارج البلاطو

بالفيديو..ضربة موجعة لإسبانيا..هذا ما استفاد منه المغرب بعد إغلاق معبر مليلية المحتلة

أسرة ناظورية تفضح مهاجرا: كانت عندنا الجنازة.. وشد لينا ولدنا عندو 9 سنوات ونعسو فوق السرير وغتصابو من الدبر.. | خارج البلاطو

أسرة ناظورية تفضح مهاجرا: ''كانت عندنا الجنازة.. وشد لينا ولدنا عندو 9 سنوات ونعسو فوق السرير وغتصابو من الدبر..''

﻿

آخر المستجدات

عاجل..الفوضى والروينة في ميناء طنجة المتوسط والمهاجرون كيعيشو الجحيم | مجتمع
منذ 19 دقيقة

عاجل..الفوضى والروينة في ميناء طنجة المتوسط والمهاجرون كيعيشو الجحيم

بلا حشمة .. محمد من فاس مصاحب مع متزوجة ويفتخر بها ويتعرض للاعتداء من قبل عائلتها | حوادث و حقوق

بلا حشمة .. محمد من فاس مصاحب مع متزوجة ويفتخر بها ويتعرض للاعتداء من قبل عائلتها

عاجل..فاجعة طرقية تهز آسفي..وهذا عدد القتلى+ صور | حوادث و حقوق

عاجل..فاجعة طرقية تهز آسفي..وهذا عدد القتلى+ صور

عشر حقائق عن كيم كارداشيان : سيدة الأسرار التي لا تنتهي | ثقافة و فنون

عشر حقائق عن كيم كارداشيان : سيدة الأسرار التي لا تنتهي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.