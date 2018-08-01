بعد الفيديو المثير..هذه هي حقيقة ما وقع داخل مستعجلات مستشفى محمد الخامس بمكناس ﻿

بعد ساعات من انتشار فيديو مثير، أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر احتجاج مواطن بسبب ما يقع داخل مستشفى محمد الخامس بمكناس، كشف الدكتور نبيل الزويني مدير المستشفى المذكور لـ ''شوف تيفي'' عن

''شوف تيفي''

بعد ساعات من انتشار فيديو مثير، أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر احتجاج مواطن بسبب ما يقع داخل مستشفى محمد الخامس بمكناس، كشف الدكتور نبيل الزويني مدير المستشفى المذكور لـ ''شوف تيفي'' عن التفاصيل الكاملة الخاصة بالواقعة والتي جرت فصولها بعد ثلاثة أيام من عيد الأضحى.

وأوضح الزويني في اتصال له مع ''شوف تيفي'' أن مستعجلات المستشفى، استقبلت في وقت واحد خمس حالات خطيرة قادمة من جرسيف مصابة بحروق، مبرزا بأن أحد المرافقين استغل لحظة ولوج هذه الحالات ليقوم بتصوير ما يقع في مدخل المستعجلات الذي يعرف حركية نظرا لتواجد المصابين ومرافقيهم وحالات أخرى، محاولا إيهام من يشاهد الفيديو على أن المستشفى يعرف حالة فوضى بسبب تقاعس الموظفين بها.

وأكد مدير المستشفى على أن العاملين بقسم المستعجلات، قاموا بمجهودات جبارة بعد استقبال الحالات، حيث تم تمكينهم من العلاجات الضرورية، قبل نقلهم إلى مدينة الدار البيضاء لمواصلة العلاج نظرا لخطورة الحروق التي تعرضوا له، مؤكدا في الوقت نفسه على أن المستعجلات بقسم الحروق بمستشفى محمد الخامس تعتبر من بين الأفضل في المغرب، نظرا للاحترافية الكبيرة التي يتعامل بها الموظفون والتفاني في خدمة المريض، بالإضافة إلى توفره على تجهيزات تجعله يستقبل بشكل يومي العديد من الحالات من مختلف المناطق المحيطة بجهة مكناس.

واستغل الزويني الفرصة ليؤكد كذلك على أن قسم المستعجلات بالمستشفى، يعرف عملية توسيع وإعادة هيلكة، حيث خصصت الجهة غلافا ماليا مهما، سيجعل هذا القسم من بين الأفضل على الصعيد الوطني.