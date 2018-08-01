فظيع...شاب بأيت ملول ينهي حياة صديقه بإشعال النار في جسده باستعمال مادة حارقة ﻿

اهتز حي ''أيت أوجرار'' التابع للجماعة الترابية لأيت ملول على وقع جريمة بشعة زوال أمس الجمعة، بعدما أقدم شاب على إضرام النار في جسم صديقه، وتحويله إلى كومة مشتعلة أدت لإزهاق روحه متأثرا بالحروق التي

شوف تيفي:أيت ملول

اهتز حي ''أيت أوجرار'' التابع للجماعة الترابية لأيت ملول على وقع جريمة بشعة زوال أمس الجمعة، بعدما أقدم شاب على إضرام النار في جسم صديقه، وتحويله إلى كومة مشتعلة أدت لإزهاق روحه متأثرا بالحروق التي أصيب بها.

ورجحت مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي''، أن يكون الحادث ناجم عن تصفية حسابات قديمة بين الشابين، إذ دخلا في صراع حاد تطور فيما بعد إلى إقدام أحدهما على مباغثة الآخر بمادة مشتعلة سكبها على أنحاء من جسمه ليشعل النار فيه في منظر وصف بالفظيع.

وأضافت ذات المصادر، أن الضحية دخل في صراخ واستغاثة، بعدما اشتدت النيران في جسده لتخر قواه ويسقط جثة هامدة إثر احتراق أطراف ومناطق حساسة من جسمه.

هذا ونقل الضحية صوب المستشفى لإسعافه غير أن خطورة وقوة الحروق التي أصيب بها عجلت بوفاته، ليجرى وضعه بمستودع الأموات، فيما استنفر الحادث مختلف مصالح الأمن والتي قامت بفتح تحقيق دقيق من أجل معرفة حيثيات وملابسات الواقعة، وكذا لتوقيف المشتبه به وتقديمه للعدالة.