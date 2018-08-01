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الصمدي يدشن الموسم الجامعي بتفقد الأحياء والمطاعم الجامعية

بتاريــخ : 1 شتنبر 2018 / 12:26 الصمدي يدشن الموسم الجامعي بتفقد الأحياء والمطاعم الجامعية | بوليتيك
الصمدي يدشن الموسم الجامعي بتفقد الأحياء والمطاعم الجامعية
يقوم خالد الصمدي، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، بحملة زيارات تفقدية لمجموعة من المطاعم والأحياء

شوف تيفي

يقوم خالد الصمدي، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، بحملة زيارات تفقدية لمجموعة من المطاعم والأحياء الجامعية، وذلك في إطار الإعداد للدخول الجامعي الجديد للموسم 2018-2019.

وحسب بلاغ وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، فسيقوم الوزير بزيارة تفقدية، يوم الاثنين المقبل، لمطاعم والأحياء الجامعية لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، إذ ستخص هذه الزيارة، الحي الجامعي سايس 1-2-3 ، ثم الحي الجامعي ظهر المهراز، وذلك ابتداء من الساعة 11:00 صباحا.

أما الزيارة الثانية، فستهم المطاعم والأحياء الجامعية لجهتي الدار البيضاء سطات ومراكش آسفي، وذلك يومي الثلاثاء والخميس 4 و 6 شتنبر، وستخص الزيارة التفقدية الأحياء والمطاعم الجامعية بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، وجامعة القاضي عياض بمراكش وجامعة الحسن الأول بسطات.

كما سيقوم الوزير بزيارة تفقدية للمطعم والحي الجامعي لجامعة ابن زهر بأكادير وذلك يوم الجمعة 7 شتنبر، وذلك للوقوف على آخر استعدادات الجامعة لاستقبال الموسم الجامعي الجديد 2018-2019.

وتدخل هذه الزيارات، التي يقوم بها الوزير، في إطار جولات كاتب الدولة من أجل الوقوف على الترتيبات المتخذة بالمرافق الاجتماعية التابعة للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية وضمانا للسير العادي لهذه المرافق من أجل الاستقبال الجيد للطلبة خلال الدخول الجامعي المقبل.

 

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