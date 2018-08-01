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بوريطة ولافروف يؤكدان على العلاقات المغربية الروسية المثالية التي تتميز بالصداقة المتينة والاحترام المتبادل

بتاريــخ : 1 شتنبر 2018 / 12:00 بوريطة ولافروف يؤكدان على العلاقات المغربية الروسية المثالية التي تتميز بالصداقة المتينة والاحترام المتبادل | بوليتيك
بوريطة ولافروف يؤكدان على العلاقات المغربية الروسية المثالية التي تتميز بالصداقة المتينة والاحترام المتبادل
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، ووزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في برقيات التهنئة بمناسبة الذكرى الـ60 للعلاقات الدبلوماسية المغربية-الروسية، على ''العلاقات المثالية

''شوف تيفي''+'' و م ع''

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، ووزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في برقيات التهنئة بمناسبة الذكرى الـ60 للعلاقات الدبلوماسية المغربية-الروسية، على ''العلاقات المثالية بين البلدين والتي تتميز بالصداقة المتينة والاحترام المتبادل والتعاون المتعدد الأبعاد والمثالية''.

وذكر بلاغ لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم السبت ، أن بوريطة تبادل مع نظيره لافروف برقيات التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مشيرا إلى أن الوزيرين ''أكدا على مثالية العلاقات المغربية-الروسية التي تتميز بالصداقة المتينة والاحترام المتبادل بين البلدين وكذلك الشراكة المتعددة الأبعاد والمثالية التي تربطهما''.

وأضاف البلاغ أن بوريطة ولافروف ثمنا، بهذه المناسبة، الحوار السياسي المتميز الذي يتسم بتوافق وتلاقي المقاربات حول القضايا الإقليمية والدولية، خاصة من أجل تعزيز الأمن والسلم والتنمية في إفريقيا.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الجانبين سجلا بارتياح الدينامية الإيجابية التي يعرفها التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وأضاف البلاغ أن الوزيرين جددا، بالمناسبة، التزامهما بمواصلة جهودهما سويا لتوطيد وتعزيز العلاقات المغربية-الروسية في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة المبرمة ، في مارس 2016، تحت رئاسة الملك محمد السادس، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي العلاقات الدبلوماسية بوريطة لافروف

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