المغرب في الرتب الأخيرة عالميا ضمن التصنيف السنوي لمستوى دخل الفرد من الناتج الإجمالي وقطر الأولى عالميا ﻿

شوف تيفي
كشف منتدى الاقتصاد والأعمال بالأمم المتحدة 2018، عن التصنيف السنوي لمستوى دخل الفرد من الناتج الإجمالي في كل دولة بالدولار، حيث حل المغرب في مراتب متدنية (122)، متأخرا عن دول عربية كثيرة.
التصنيف الذي شمل 187 دولة، احتل فيها المغرب الرتبة 122( 5.456 دولار)، متأخرا عن ليبيا (82)، تونس (90) ، مصر(111)، و الجزائر (105)، أما المملكة العربية السعودية فجاءت في الرتبة(67)، متقدمة على إيران (78).
وجاءت قطر في الرتبة الأولى عالميا سنويا (98,814 دولار) (الدولار يساوي تقريبا 9,40 درهم مغربي)، متقدما على أمريكا (الرتبة 6 بـ 53.101 دولار)، سويسرا (الرتبة 7 بـ 46.430 دولار)، فيما حلت كندا في الرتبة 9 (43.472 دولار) وحلت في الرتبة الـ10 استراليا ( 43.073 دولار).
فيما حلت غينيا الاستوائية الأولى إفريقيا في الرتبة (44)، حيث تعتبر هذه الإمارة النفطية أصغر دول القارة الإفريقية مساحة.
وفيما يلي الترتيب كما صدر عن منتدى الأمم المتحدة حسب الدخل الفردي من الناتج المحلي الإجمالي بالدولار سنويا:
1 ﻗﻄﺮ 98,814
2 ﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮﺭﻍ 78,670
3 ﺳﻨﻐﺎﻓﻮﺭﺓ 64,584
4 ﺍﻟﻨﺮﻭﻳﺞ 54,947
5 ﺑﺮﻭﻧﺎﻱ 53,431
6 ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ53,101
6 ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ 52,722
7 ﺳﻮﻳﺴﺮﺍ 46,430
8 ﺳﺎﻥ ﻣﺎﺭﻳﻨﻮ 44,480
9 ﻛﻨﺪﺍ 43,472
10 ﺃﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ 43,073
11 ﺍﻟﻨﻤﺴﺎ 42,597
12 ﻫﻮﻟﻨﺪﺍ 41,711
13 ﺍﻟﺴﻮﻳﺪ 41,188
14 ﺁﻳﺴﻠﻨﺪﺍ 41,000
15 ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ 40,007
16 ﺗﺎﻳﻮﺍﻥ 39,767
17 ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ 39,706
18 ﺃﻳﺮﻟﻨﺪﺍ 39,547
19 ﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻙ 37,900
20 ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ 37,881
21 ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ 37,307
22 ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ 36,899
23 ﻓﺮﻧﺴﺎ 35,784
24 ﻓﻨﻠﻨﺪﺍ 35,617
25 ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ 34,770
26 ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ 34,584
27 ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ 33,189
28 ﺍﻟﺒﻬﺎﻣﺎ 32,036
29 ﺍلامارات العربيه المتحده 31,245
30 ﻧﻴﻮﺯﻳﻠﻨﺪﺍ 30,493
31 ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ 30,289
32 تركيا 30,122
33 ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ 29,851
34 ﻋﻤﺎﻥ 29,813
35 ﺳﻠﻮﻓﻴﻨﻴﺎ 27,900
36 ﻣﺎﻟﻄﺎ 27,840
37 ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﺸﻴﻚ 27,200
38 ﺳﻴﺸﻞ 26,492
39 ﻗﺒﺮﺹ 25,265
40 ﺑﺎﺭﺑﺎﺩﻭﺱ 25,181
41 ﺳﻠﻮﻓﺎﻛﻴﺎ 24,605
42 ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ 24,012
43 ﺑﺎﻻﻭ 23,666
44 ﻏﻴﻨﻴﺎ ﺍﻻﺳﺘﻮﺍﺋﻴﺔ 23,370
45 ﺇﺳﺘﻮﻧﻴﺎ 23,144
46 ﺍﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻝ 23,068
47 ﻟﻴﺘﻮﺍﻧﻴﺎ 22,747
48 ﺗﻴﻤﻮﺭ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ 21,705
49 ﺑﻮﻟﻨﺪﺍ 21,214
50 ﺗﺮﻳﻨﻴﺪﺍﺩ ﻭﺗﻮﺑﺎﻏﻮ 20,438
51 ﺍﻟﻤﺠﺮ 20,065
52 ﺍﻟﻐﺎﺑﻮﻥ 19,478
53 ﻻﺗﻔﻴﺎ 19,120
54 ﺗﺸﻴﻠﻲ 19,067
55 ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﻴﻦ 18,749
56 ﺃﻧﺘﻴﻐﻮﺍ ﻭﺑﺎﺭﺑﻮﺩﺍ 18,558
57 ﻛﺮﻭﺍﺗﻴﺎ 18,191
58 ﺭﻭﺳﻴﺎ 17,884
59 ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ 17,748
60 ﺍﻷﻭﺭﻭﻏﻮﺍﻱ 16,723
61 ﺑﻨﻤﺎ 16,658
62 ﺑﻮﺗﺴﻮﺍﻧﺎ 16,377
63 ﻣﻮﺭﻳﺸﻴﻮﺱ 16,056
64 ﺭﻭﺳﻴﺎ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ 15,753
65 ﺳﺎﻧﺖ ﻛﻴﺘﺲ ﻭﻧﻴﻔﻴﺲ 15,605
66 ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻚ 15,563
67 السعوديه 15,353
68 ﻟﺒﻨﺎﻥ 14,845
69 ﺑﻠﻐﺎﺭﻳﺎ 14,499
70 ﻛﺎﺯﺍﺧﺴﺘﺎﻥ 14,391
71 ﺩﻭﻣﻴﻨﻴﻜﺎ 14,283
72 ﻏﺮﻳﻨﺎﺩﺍ 13,724
73 ﻓﻨﺰﻭﻳﻼ 13,605
74 ﺭﻭﻣﺎﻧﻴﺎ 13,396
75 ﺳﻮﺭﻳﻨﺎﻡ 13,116
76 ﻛﻮﺳﺘﺎﺭﻳﻜﺎ 12,942
77 ﺳﺎﻧﺖ ﻟﻮﺳﻴﺎ 12,730
78 ﺇﻳﺮﺍﻥ 12,264
79 ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ 12,221
80 ﺳﺎﻧﺖ ﻓﻴﻨﺴﻨﺖ ﻭﺍﻟﻐﺮﻳﻨﺎﺩﻳﻦ12,207
81 ﺍﻟﺠﺒﻞ ﺍﻷﺳﻮﺩ 11,913
82 ﻟﻴﺒﻴﺎ 11,498
83 ﺻﺮﺑﻴﺎ 11,269
84 ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ 11,259
85 ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ 11,189
86 ﺑﻴﺮﻭ 11,124
87 ﺃﺫﺭﺑﻴﺠﺎﻥ 11,044
88 ﻣﻘﺪﻭﻧﻴﺎ 10,904
89 ﺍﻹﻛﻮﺍﺩﻭﺭ 10,080
90 ﺗﻮﻧﺲ 9,932
91 ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻣﻴﻨﻴﻜﺎﻥ 9,911
92 ﺗﺎﻳﻼﻧﺪ 9,875
93 ﺍﻟﺼﻴﻦ 9,844
94 ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﺴﺘﺎﻥ 9,510
95 ﺃﻟﺒﺎﻧﻴﺎ 9,506
96 ﺍﻟﻤﺎﻟﺪﻳﻒ 9,173
97 ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ 9,048
98 ﺟﺰﺭ ﻣﺎﺭﺷﺎﻝ 8,990
99 ﺑﻠﻴﺰ 8,716
100 ﺍﻟﺒﻮﺳﻨﺔ ﻭﺍﻟﻬﺮﺳﻚ 8,280
101 ﻏﻴﺎﻧﺎ 8,250
102 ﻧﺎﻣﻴﺒﻴﺎ 8,191
103 ﺗﻮﻧﻐﺎ 8,168
104 ﻛﻮﺳﻮﻓﻮ
[ 8 ] 7,766
105 ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ 7,534
106 ﺍﻟﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ 7,515
107 ﺃﻭﻛﺮﺍﻧﻴﺎ 7,423
108 ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ 7,391
109 ﻣﻴﻜﺮﻭﻧﻴﺴﻴﺎ 7,288
110 ﺑﺎﺭﺍﻏﻮﺍﻱ 6,823
111 ﻣﺼﺮ 6,579
112 ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ 6,531
113 ﻛﻴﺮﻳﺒﺎﺗﻲ 6,391
114 ﺑﻮﺗﺎﻥ 6,370
115 ﺃﻧﻐﻮﻻ 6,247
116 ﺳﻮﺍﺯﻳﻼﻧﺪ 6,218
117 ﺳﺎﻣﻮﺍ 6,210
118 ﺃﺭﻣﻴﻨﻴﺎ 6,191
119 ﺟﻮﺭﺟﻴﺎ 6,145
120 ﺍﻷﺭﺩﻥ 6,115
121 ﻣﻨﻐﻮﻟﻴﺎ 5,885
122 ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ 5,456