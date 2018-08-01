المغرب في الرتب الأخيرة عالميا ضمن التصنيف السنوي لمستوى دخل الفرد من الناتج الإجمالي وقطر الأولى عالميا ﻿

كشف منتدى الاقتصاد والأعمال بالأمم المتحدة 2018، عن التصنيف السنوي لمستوى دخل الفرد من الناتج الإجمالي في كل دولة بالدولار، حيث حل المغرب في مراتب متدنية (122)، متأخرا عن دول عربية كثيرة.

شوف تيفي

كشف منتدى الاقتصاد والأعمال بالأمم المتحدة 2018، عن التصنيف السنوي لمستوى دخل الفرد من الناتج الإجمالي في كل دولة بالدولار، حيث حل المغرب في مراتب متدنية (122)، متأخرا عن دول عربية كثيرة.

التصنيف الذي شمل 187 دولة، احتل فيها المغرب الرتبة 122( 5.456 دولار)، متأخرا عن ليبيا (82)، تونس (90) ، مصر(111)، و الجزائر (105)، أما المملكة العربية السعودية فجاءت في الرتبة(67)، متقدمة على إيران (78).

وجاءت قطر في الرتبة الأولى عالميا سنويا (98,814 دولار) (الدولار يساوي تقريبا 9,40 درهم مغربي)، متقدما على أمريكا (الرتبة 6 بـ 53.101 دولار)، سويسرا (الرتبة 7 بـ 46.430 دولار)، فيما حلت كندا في الرتبة 9 (43.472 دولار) وحلت في الرتبة الـ10 استراليا ( 43.073 دولار).

فيما حلت غينيا الاستوائية الأولى إفريقيا في الرتبة (44)، حيث تعتبر هذه الإمارة النفطية أصغر دول القارة الإفريقية مساحة.

وفيما يلي الترتيب كما صدر عن منتدى الأمم المتحدة حسب الدخل الفردي من الناتج المحلي الإجمالي بالدولار سنويا:

1 ﻗﻄﺮ 98,814

2 ﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮﺭﻍ 78,670

3 ﺳﻨﻐﺎﻓﻮﺭﺓ 64,584

4 ﺍﻟﻨﺮﻭﻳﺞ 54,947

5 ﺑﺮﻭﻧﺎﻱ 53,431

6 ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ53,101

6 ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ 52,722

7 ﺳﻮﻳﺴﺮﺍ 46,430

8 ﺳﺎﻥ ﻣﺎﺭﻳﻨﻮ ‏44,480

9 ﻛﻨﺪﺍ 43,472

10 ﺃﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ 43,073

11 ﺍﻟﻨﻤﺴﺎ 42,597

12 ﻫﻮﻟﻨﺪﺍ 41,711

13 ﺍﻟﺴﻮﻳﺪ 41,188

14 ﺁﻳﺴﻠﻨﺪﺍ 41,000

15 ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ 40,007

16 ﺗﺎﻳﻮﺍﻥ 39,767

17 ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ 39,706

18 ﺃﻳﺮﻟﻨﺪﺍ 39,547

19 ﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻙ 37,900

20 ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ 37,881

21 ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ 37,307

22 ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ 36,899

23 ﻓﺮﻧﺴﺎ 35,784

24 ﻓﻨﻠﻨﺪﺍ 35,617

25 ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ 34,770

26 ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ 34,584

27 ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ 33,189

28 ﺍﻟﺒﻬﺎﻣﺎ 32,036

29 ﺍلامارات العربيه المتحده 31,245

30 ﻧﻴﻮﺯﻳﻠﻨﺪﺍ 30,493

31 ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ 30,289

32 تركيا 30,122

33 ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ 29,851

34 ﻋﻤﺎﻥ 29,813

35 ﺳﻠﻮﻓﻴﻨﻴﺎ 27,900

36 ﻣﺎﻟﻄﺎ 27,840

37 ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﺸﻴﻚ 27,200

38 ﺳﻴﺸﻞ 26,492

39 ﻗﺒﺮﺹ 25,265

40 ﺑﺎﺭﺑﺎﺩﻭﺱ 25,181

41 ﺳﻠﻮﻓﺎﻛﻴﺎ 24,605

42 ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ 24,012

43 ﺑﺎﻻﻭ 23,666

44 ﻏﻴﻨﻴﺎ ﺍﻻﺳﺘﻮﺍﺋﻴﺔ 23,370

45 ﺇﺳﺘﻮﻧﻴﺎ 23,144

46 ﺍﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻝ 23,068

47 ﻟﻴﺘﻮﺍﻧﻴﺎ 22,747

48 ﺗﻴﻤﻮﺭ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ 21,705

49 ﺑﻮﻟﻨﺪﺍ 21,214

50 ﺗﺮﻳﻨﻴﺪﺍﺩ ﻭﺗﻮﺑﺎﻏﻮ 20,438

51 ﺍﻟﻤﺠﺮ 20,065

52 ﺍﻟﻐﺎﺑﻮﻥ 19,478

53 ﻻﺗﻔﻴﺎ 19,120

54 ﺗﺸﻴﻠﻲ 19,067

55 ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﻴﻦ 18,749

56 ﺃﻧﺘﻴﻐﻮﺍ ﻭﺑﺎﺭﺑﻮﺩﺍ 18,558

57 ﻛﺮﻭﺍﺗﻴﺎ 18,191

58 ﺭﻭﺳﻴﺎ 17,884

59 ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ 17,748

60 ﺍﻷﻭﺭﻭﻏﻮﺍﻱ 16,723

61 ﺑﻨﻤﺎ 16,658

62 ﺑﻮﺗﺴﻮﺍﻧﺎ 16,377

63 ﻣﻮﺭﻳﺸﻴﻮﺱ 16,056

64 ﺭﻭﺳﻴﺎ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ 15,753

65 ﺳﺎﻧﺖ ﻛﻴﺘﺲ ﻭﻧﻴﻔﻴﺲ 15,605

66 ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻚ 15,563

67 السعوديه 15,353

68 ﻟﺒﻨﺎﻥ 14,845

69 ﺑﻠﻐﺎﺭﻳﺎ 14,499

70 ﻛﺎﺯﺍﺧﺴﺘﺎﻥ 14,391

71 ﺩﻭﻣﻴﻨﻴﻜﺎ 14,283

72 ﻏﺮﻳﻨﺎﺩﺍ 13,724

73 ﻓﻨﺰﻭﻳﻼ 13,605

74 ﺭﻭﻣﺎﻧﻴﺎ 13,396

75 ﺳﻮﺭﻳﻨﺎﻡ 13,116

76 ﻛﻮﺳﺘﺎﺭﻳﻜﺎ 12,942

77 ﺳﺎﻧﺖ ﻟﻮﺳﻴﺎ 12,730

78 ﺇﻳﺮﺍﻥ 12,264

79 ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ 12,221

80 ﺳﺎﻧﺖ ﻓﻴﻨﺴﻨﺖ ﻭﺍﻟﻐﺮﻳﻨﺎﺩﻳﻦ12,207



81 ﺍﻟﺠﺒﻞ ﺍﻷﺳﻮﺩ 11,913

82 ﻟﻴﺒﻴﺎ 11,498

83 ﺻﺮﺑﻴﺎ 11,269

84 ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ 11,259

85 ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ 11,189

86 ﺑﻴﺮﻭ 11,124

87 ﺃﺫﺭﺑﻴﺠﺎﻥ 11,044

88 ﻣﻘﺪﻭﻧﻴﺎ 10,904

89 ﺍﻹﻛﻮﺍﺩﻭﺭ 10,080

90 ﺗﻮﻧﺲ 9,932

91 ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻣﻴﻨﻴﻜﺎﻥ 9,911

92 ﺗﺎﻳﻼﻧﺪ 9,875

93 ﺍﻟﺼﻴﻦ 9,844

94 ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﺴﺘﺎﻥ 9,510

95 ﺃﻟﺒﺎﻧﻴﺎ 9,506

96 ﺍﻟﻤﺎﻟﺪﻳﻒ 9,173

97 ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ 9,048

98 ﺟﺰﺭ ﻣﺎﺭﺷﺎﻝ 8,990

99 ﺑﻠﻴﺰ 8,716

100 ﺍﻟﺒﻮﺳﻨﺔ ﻭﺍﻟﻬﺮﺳﻚ 8,280

101 ﻏﻴﺎﻧﺎ 8,250

102 ﻧﺎﻣﻴﺒﻴﺎ 8,191

103 ﺗﻮﻧﻐﺎ 8,168

104 ﻛﻮﺳﻮﻓﻮ ‏

‏[ 8 ‏] 7,766

105 ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ 7,534

106 ﺍﻟﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ 7,515

107 ﺃﻭﻛﺮﺍﻧﻴﺎ 7,423

108 ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ 7,391

109 ﻣﻴﻜﺮﻭﻧﻴﺴﻴﺎ 7,288

110 ﺑﺎﺭﺍﻏﻮﺍﻱ 6,823

111 ﻣﺼﺮ 6,579

112 ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ 6,531

113 ﻛﻴﺮﻳﺒﺎﺗﻲ 6,391

114 ﺑﻮﺗﺎﻥ 6,370

115 ﺃﻧﻐﻮﻻ 6,247

116 ﺳﻮﺍﺯﻳﻼﻧﺪ 6,218

117 ﺳﺎﻣﻮﺍ 6,210

118 ﺃﺭﻣﻴﻨﻴﺎ 6,191

119 ﺟﻮﺭﺟﻴﺎ 6,145

120 ﺍﻷﺭﺩﻥ 6,115

121 ﻣﻨﻐﻮﻟﻴﺎ 5,885

122 ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ 5,456