64536 تلميذا وتلميذة بمديرية أكادير إداوتنان يستفيدون من المبادرة الملكية ''مليون محفظة'' ﻿

أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة خلال اجتماع عقد يوم أمس بمقر عمالة أكادير إداوتنان أن حوالي 188 مؤسسة تعليمية بمديرية أكادير إدوتنان ستستفيد من المبادرة الملكية لمليون

شوف تيفي:أحمد الهلالي

أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة خلال اجتماع عقد يوم أمس بمقر عمالة أكادير إداوتنان أن حوالي 188 مؤسسة تعليمية بمديرية أكادير إدوتنان ستستفيد من المبادرة الملكية لمليون محفظة.

وحسب العرض المقدم من طرف مدير الأكاديمية فإن هذه العملية ستشمل 122 مؤسسة تعليمية بالمجال الحضري و66 بالعالم القروي وستشمل هذه الإعانات المدرسية ما مجموعه 64536 تلميذا وتلميذة، حيث تناهز الإناث نصف المستفيدين بعدد إجمالي يصل إلى 30371 تلميذة .

وأوضح ذات المتحدث، في معرض كلمته أن هذه العملية رصدت لها مبالغ مالية جد هامة فعلى الصعيد الجهوي ستكلف نحو 37 مليون و 208 ألف و 262 درهما، وتهدف إلى التخفيف من عبء مصاريف الدخول المدرسي على الأسر التي تعيش ظروفا اجتماعية صعبة من فقر وهشاشة وليس بمقدروها توفير مستلزمات وحاجيات أبنائها المتمدرسين، وهو ما من شأنه أن يقلص من نسب الهدر المدرسي خاصة بالعالم القروي الذي كان إلى وقت قريب يسجل أرقاما قياسية.

ويأتي هذا عقب الاجتماع الذي عقد بمقر عمالة أكادير إداوتنان للتحضير للدخول المدرسي الجديد، والذي ترأسه والي جهة سوس ماسة ''أحمد حجي'' بحضور مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمدير الإقليمي لمديرية أكادير إداوتنان وعدد من المسؤولين بالجهة ورؤساء الجماعات المحلية، وممثلين عن المؤسسات التعليمية، وتطرق لجملة من الإشكالات التي تعقب الدخول المدرسي والسبيل لتجاوزها من أجل الارتقاء بالمنظومة التربوية بجهة سوس ماسة، وفقا للتوجيهات الملكية الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد، في شقها المتعلق بالارتقاء بجودة الحقل التعليمي، قبل أن ينكب الاجتماع على تقديم مجموعة من المعطيات، خاصة على مستوى دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي وإعطاء دفعة قوية لبرامج الدعم الاجتماعي ''برنامج تيسير'' والتعليم الأولي والنقل المدرسي والداخليات والإطعام المدرسي، إلى جانب توسيع خريطة المسار المهني بالجهة، فضلا عن مختلف العمليات المتبقية والمتعلقة بضمان استقبال التلاميذ في أحسن الظروف، والسهر على الانطلاقة الفعلية للدروس صبيحة يوم الأربعاء 5 شتنبر 2018، والمندرج في إطار تنزيل المرحلة الثانية من الرؤية الاستراتيجية التي تبتدئ من 2018 إلى 2021.