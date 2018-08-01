فضائح وزارة الصحة متواصلة..شوفو المرضى مليوحين بين الحياة والموت وسط مستشفى مكناس+فيديو جد صادم ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه السبت، مقطع فيديو جد صادم، يدمي القلوب ويهز النفوس، يوثق للحالة المزرية التي عاشها مرضى داخل مستشفى محمد الخامس بمدينة مكناس.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه السبت، مقطع فيديو جد صادم، يدمي القلوب ويهز النفوس، يوثق للحالة المزرية التي عاشها مرضى داخل مستشفى محمد الخامس بمدينة مكناس.

ويظهر الفيديو الذي تبلغ مدته 3 دقائق و32 ثانية، لحظة مصارعة مرضى للموت خلال افتراشهم للأرض داخل المستشفى، وهو ما أثار غضب مواطنين قرروا توثيق هذه الوقائع بواسطة عدسات هاتفهم النقال.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو الصادم، حيث عبروا عن صدمتهم الكبيرة، مؤكدين أن مضمون الفيديو دليل على فضائح وزارة الصحة التي لم تحاول إلى حدود الساعة وضع حد للتجاوزات التي تعرفها مجموعة من المستشفيات العمومية.