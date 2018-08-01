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المحكمة العليا تمنع الرئيس البرازيلي السابق من الترشح

بتاريــخ : 1 شتنبر 2018 / 10:25 المحكمة العليا تمنع الرئيس البرازيلي السابق من الترشح | دولي
المحكمة العليا تمنع الرئيس البرازيلي السابق من الترشح
اتخذ قضاة المحكمة الانتخابية العليا في البرازيل بالأغلبية (أربعة من أصل سبعة قضاة)، أمس الجمعة، قراراً بإبطال ترشيح الرئيس البرازيلي الأسبق لويس ''إيناسيو لولا دا سيلفا ''للانتخابات الرئاسية في 7

شوف تيفي وكالات

اتخذ قضاة المحكمة الانتخابية العليا في البرازيل بالأغلبية (أربعة من أصل سبعة قضاة)، أمس الجمعة، قراراً بإبطال ترشيح الرئيس البرازيلي الأسبق لويس ''إيناسيو لولا دا سيلفا ''للانتخابات الرئاسية في 7 أكتوبر.

لولا (72 عاما) الذي يتصدر استطلاعات الرأي ويقبع في السجن منذ أبريل بتهمة الفساد، لن يكون بإمكانه الترشح لولاية رئاسية ثالثة، إلا في حال حدوث أمر غير متوقع كعودة القضاة عن قرارهم، بحسب ما أورده اليوم السبت مراسل رويترز من برازيليا .

من جهته، شدّد حزب لولا على أنه ''سيُناضل بكل الوسائل'' من أجل ترشّح الرئيس الأسبق إلى الرئاسة مجدداً، ويقول أنصار لولا إنّ رفض ترشّحه يعني أنّ الانتخابات لن تكون ديموقراطية، في حين يؤكد الرئيس الأسبق أنه ضحيّة مكيدة سياسية بهدف منعه من تولّي الحكم لولاية رئاسية ثالثة.

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