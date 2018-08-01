 طبيب الفقراء: حالتي الصحية متدهورة ولن انتقل لتارودانت وسأسلك طريق القضاء الإداري للإنصاف من القرار التعسفي ﻿
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طبيب الفقراء: حالتي الصحية متدهورة ولن انتقل لتارودانت وسأسلك طريق القضاء الإداري للإنصاف من القرار التعسفي

بتاريــخ : 1 شتنبر 2018 / 09:44 طبيب الفقراء: حالتي الصحية متدهورة ولن انتقل لتارودانت وسأسلك طريق القضاء الإداري للإنصاف من القرار التعسفي | مجتمع
طبيب الفقراء: حالتي الصحية متدهورة ولن انتقل لتارودانت وسأسلك طريق القضاء الإداري للإنصاف من القرار التعسفي
أكد الدكتور المهدي الشافعي، أنه عازم على الاستمرار في مساره النضالي من أجل الدفاع عن منظومة الصحة العمومية، ولن يوقع أي وثيقة لمغادرة مدينة تيزنيت نحو مستشفى تارودانت، بالرغم من صدور قرار تعيينه

شوف تيفي:تيزنيت

أكد الدكتور المهدي الشافعي، أنه عازم على الاستمرار في مساره النضالي من أجل الدفاع عن منظومة الصحة العمومية، ولن يوقع أي وثيقة لمغادرة مدينة تيزنيت نحو مستشفى تارودانت، بالرغم من صدور قرار تعيينه من طرف وزارة الصحة بشكل اسثتنائي.

واعتبر الشافعي قرار تنقيله قرارا تعسفيا مبرزا أن الوزارة المعنية سقطت في خطأ فادح بعدما قامت عن طريق مندوبيتها بإصدار استدعاء له يوم الأربعاء الماضي للتحقيق معه في مجموعة من الاختلالات والخروقات لتتبعه وتصدر في اليوم الموالي قرارا بنقله وإعادة تعيينه بالمستشفى الإقليمي بتارودانت دون المرور من المسطرة القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات، و ذلك بالإحالة على المجلس التأديبي.

وأوضح ذات المتحدث، أنه مضي في طريقه نحو انتزاع حقه بكافة السبل وسيتبع المسطرة الإدارية باللجوء للقضاء لإنصافه من الظلم والحيف الذي يمارس عليه، ويتعرض له من طرف المسؤولين.

ومن جانب آخر، ظهر طبيب الفقراء في بث مباشر عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي ''الفيسبوك'' في حالة نفسية جد متأزمة، مبرزا أن حالته الصحية تدهورت بفعل هذه الممارسات التي تحاك ضده، متسائلا في الآن نفسه كيف يتم التعامل مع إطار صحي قضى 18 سنة في التدريس، وانتهى به المطاف ''ككلب مرمي بين الإدارات'' على حد تعبيره.

وأضاف: ''لا أحد من موظفي إدارة المستشفى أو مندوبية الصحة قبل أن يتسلم مني شهادة طبية''، مختتما حديثه بالقول: ''ماعرفت هاد البلاد فين غادية؟''.

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