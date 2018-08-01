 هذه هي جنسية المهاجم الذي تسبب في طعن شخصية بأمستردام داخل محطة للقطارات ﻿
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هذه هي جنسية المهاجم الذي تسبب في طعن شخصية بأمستردام داخل محطة للقطارات

بتاريــخ : 1 شتنبر 2018 / 09:37 هذه هي جنسية المهاجم الذي تسبب في طعن شخصية بأمستردام داخل محطة للقطارات | دولي
هذه هي جنسية المهاجم الذي تسبب في طعن شخصية بأمستردام داخل محطة للقطارات
تحقق السلطات الهولندية اليوم السبت في اعتداء يشتبه بأنه إرهابي وقع في محطة قطارات أمستردام الرئيسية حيث تعرض شخصان إلى الطعن قبل أن تطلق الشرطة النار على المهاجم الذي تم اعتقاله.

شوف تيفي

تحقق السلطات الهولندية اليوم السبت في اعتداء يشتبه بأنه إرهابي وقع في محطة قطارات أمستردام الرئيسية حيث تعرض شخصان إلى الطعن قبل أن تطلق الشرطة النار على المهاجم الذي تم اعتقاله.

وحسب ما ذكرته وكالة فرانس بريس فإن المهاجم من جنسية أفغانية يبلغ من العمر 19 عاما ويحمل بطاقة إقامة ألمانية.

وقال الناطق باسم شرطة أمستردام فرانز زيدرهويك ''نأخذ على محمل الجد فرضية وجود دافع إرهابي''.

وقال متحدث آخر باسم الشرطة يدعى روب فان دير فين ''طعن رجل شخصين في النفق الغربي للمحطة المركزية قبل أن يصاب برصاص الشرطة''.

وأوضح المتحدث أن الضحيتين ''أصيبا بجروح خطرة ونقلا إلى المستشفى''.

 

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