مقتل ممثلة أمريكية مشهورة بالرصاص ﻿

أعلنت شرطة مدينة لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا الأمريكية عن مقتل الممثلة فانيسا ماركيز برصاص أفراد الشرطة بعد أن صوبت عليهم ما اعتقدوا أنه مسدس.

''شوف تيفي''+'' و م ع''



أعلنت شرطة مدينة لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا الأمريكية عن مقتل الممثلة فانيسا ماركيز برصاص أفراد الشرطة بعد أن صوبت عليهم ما اعتقدوا أنه مسدس.

وأفادت صحيفة ''لوس أنجليس تايمز''، يومه السبت، بأن صاحب البيت الذي كانت تسكن فيه الممثلة بمنطقة ساوث باسادينا، استدعى الشرطة أول أمس الخميس لتفحص الحالة الصحية لها، ونقلت الصحيفة عن الشرطي جو ميندوزا قوله إن الممثلة كانت تعاني من حالة تشنج.

وأضاف ميندوزا أن أفراد الشرطة وطبيبا نفسيا حاوروا ماركيز مدة 90 دقيقة، لكنها رفضت المساعدة التي كانوا يرغبون في تقديمها لها، ثم أخرجت جسما بدا كأنه سلاح وصوبته على أفراد الشرطة.

وأطلق رجال الشرطة عدة طلقات على ماركيز، التي توفيت في المستشفى متأثرة بجروحها.

واتضح أن ''السلاح'' الذي كان معها لم يكن إلا لعبة أطفال على شكل مسدس.

وتم فتح تحقيق في هذه الحادثة.

يذكر، أن الممثلة فانيسا ماركيز (49 عاما)، التي اشتهرت بدور الممرضة ويندي غولدمان في مسلسل ''غرفة الطوارئ'' في التسعينات، شاركت في العديد من الأفلام.