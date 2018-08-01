طائرة روسية تتعرض لحادث مروع..وهذه هي الحصيلة ﻿

أعلنت مصالح الطوارئ الروسية ،اليوم السبت ، أن 18 شخصا أصيبوا نتيجة اشتعال النيران في طائرة تابعة لشركة ''أوتاير'' الروسية ،بعد تمكنها من الهبوط في المحاولة الثانية بمطار سوتشي الدولي،جنوب البلاد .

''شوف تيفي''+'' و م ع''

أعلنت مصالح الطوارئ الروسية ،اليوم السبت ، أن 18 شخصا أصيبوا نتيجة اشتعال النيران في طائرة تابعة لشركة ''أوتاير'' الروسية ،بعد تمكنها من الهبوط في المحاولة الثانية بمطار سوتشي الدولي،جنوب البلاد .

وكانت الطائرة ،القادمة من موسكو و تقل 164 شخصا إضافة الى 6 من أفراد الطاقم ، قد انحرفت عن المدرج في الساعات الأولى من صباح اليوم قبل أن تشب فيها النيران.

وحسب نفس المصدر ،فإن الطائرة ،وهي من نوع ''بوينغ 737'' ، انزلقت عن المدرج وأتلف أحد جناحيها السياج المحيط بالمطار قبل أن يحدث حريق ،الذي سارعت لإطفائه العديد من الآليات بعد عملية إجلاء ناجحة لركاب الطائرة .

وقد تم فتح تحقيق عاجل للبحث عن أسباب وقوع الحادث تحت إشراف لجنة تقنية موسعة تتواجد حاليا بعين المكان .

وحسب الاستنتاجات الأولية ،قد يكون الحادث ناجم عن الظروف الجوية الصعبة والعواصف الرعدية والأمطار الغزيرة التي تتهاطل على منطقة كراسنودار ، وعدم تمكن قائد الطائرة من ضبط قيادة هذه الأخيرة بسبب ضعف الرؤية وانزلاق غطاء المدرج.