عميل أمريكي يفجرها: الــمغني الشهير بوب مارلي مات مقتولا'' ﻿

بعد سنوات طويلة من وفاته، فجرت صحيفة ''دايلي ستار'' البريطانية ، خلال الأسبوع الجاري، مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص طريقة وفاة مغني الـ''ريغي'' الشهير بوب مارلي، ونشرت اعترافات لعميل سابق لـCIA، كشف من

''شوف تيفي'':



بعد سنوات طويلة من وفاته، فجرت صحيفة ''دايلي ستار'' البريطانية ، خلال الأسبوع الجاري، مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص طريقة وفاة مغني الـ''ريغي'' الشهير بوب مارلي، ونشرت اعترافات لعميل سابق لـCIA، كشف من خلالها عن الطريقة التي اغتال بها الفنان العالمي.

وحسب ما كشف عنه موقع ''روسيا اليوم'' يومه الجمعة، فقد كشف عميل الاستخبارات الأمريكية السابق بيل أوكسلي البالغ من العمر 79 عاما، أن الحكومة الأمريكية طاردت بوب مارلي، ونظمت بين عامي 1974 و1985 عمليات اغتيال استهدفت 17 شخصا آخرين لأسباب أيديولوجية، مشيرا إلى أن العميل الذي اعترف وهو يعاني بسبب سكرات الموت، على أنه عمل في وكالة الاستخبارات المركزية 29 عاما، واستعمل مرارا بمثابة قاتل محترف، لتصفية أشخاص ''يهددون مصالح الولايات المتحدة''.

وأبرز الموقع الروسي أن عميل الاستخبارات الأمريكية المذكور، قال''''كنت وطنيا، وآمنت بـCIA، ولم أشك في دوافعها، لقد أدركت دائما أن الصالح العام يتطلب التضحية''.