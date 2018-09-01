 وفد من المكتب السياسي للأحرار يعقد مجموعة من اللقاءات التواصلية مع مناضلات ومناضلي الحزب بجهة الداخلة ﻿
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وفد من المكتب السياسي للأحرار يعقد مجموعة من اللقاءات التواصلية مع مناضلات ومناضلي الحزب بجهة الداخلة

بتاريــخ : 1 شتنبر 2018 / 00:55 وفد من المكتب السياسي للأحرار يعقد مجموعة من اللقاءات التواصلية مع مناضلات ومناضلي الحزب بجهة الداخلة | بوليتيك
وفد من المكتب السياسي للأحرار يعقد مجموعة من اللقاءات التواصلية مع مناضلات ومناضلي الحزب بجهة الداخلة
عقد وفد من المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار بقيادة ''رشيد الطالبي'' العلمي، و''مصطفى مشارك'' عن فريق التجمع الدستوري، اليوم السبت 31 غشت 2018 عدة لقاءات تواصلية بمدينة الداخلة، مع فعاليات

شوف تيفي

عقد وفد من المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار بقيادة ''رشيد الطالبي'' العلمي، و''مصطفى مشارك'' عن فريق التجمع الدستوري، اليوم السبت 31 غشت 2018 عدة لقاءات تواصلية بمدينة الداخلة، مع فعاليات تجمعية تضم قطاعات النساء والمرأة والشباب.

وكانت هذه اللقاءات، وفق بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم السبت، ''مناسبة لمناقشة التحديات التي تعترض عمل التجمع الوطني للأحرار بالجهة، ومحطة أكد من خلالها الجميع على الاستمرار في العمل على خدمة المواطنات المواطنين،وتوسيع النقاش حول مسار الثقة باعتباره يقدم تشخيصا للواقع، ويتناول قضايا يعتبرها المغاربة ذات أولوية،مع طرحها للبدائل الممكنة التي يراها الحزب كفيلة بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة''.

وأوضح البلاغ، أن الوفد التجمعي خلال هذه الزيارة، نوه بتقدم أوراش النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية ببلادنا، معتبرا في هذا الإطار أن استكمالها من شأنه أن ينعكس إيجابا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لساكنة الجهة.

كما أشار البلاغ إلى أن ''المكتب السياسي للحزب توقف عند الدور الكبير الذي لعبه التجمع الوطني للأحرار في الدفاع عن القضية الوطنية خلف الملك محمد السادس''، داعين في نفس السياق '' إلى مزيد من الانخراط والتعبئة دفاعا عن القضية الوطنية الأولى.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب المكتب السياسي حزب التجمع الوطني للأحرار جهة الداخلة

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