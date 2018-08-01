وزير خارجية جمهورية الدومينيكان : ''يمكن للمغرب أن يعول علينا بمجلس الأمن بشأن قضية الصحراء المغربية'' ﻿

قال وزير خارجية جمهورية الدومينيكان، ميغيل أوكتافيو فارغاس مالدونادو ''يمكن للمغرب أن يعول بمجلس الأمن على حليف بشأن قضية الصحراء''، مجددا تأكيد بلاده على دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية.

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قال وزير خارجية جمهورية الدومينيكان، ميغيل أوكتافيو فارغاس مالدونادو ''يمكن للمغرب أن يعول بمجلس الأمن على حليف بشأن قضية الصحراء''، مجددا تأكيد بلاده على دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية.

وأعرب وزير الخارجية الدومينيكاني، خلال لقاء جمعه أمس الخميس برئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماش، عن عزم بلاده على إعطاء دفعة جديدة لعلاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا على أهمية فتح خط طيران مباشر بين البلدين لتيسير التبادل.

من جهته، أكد رئيس مجلس المستشارين على جودة علاقات الصداقة التي تربط المغرب وجمهورية الدومينيكان، مبرزا أن هذه العلاقات شهدت منعطفا هاما بمناسبة الزيارة التاريخية للملك محمد السادس لهذا البلد سنة 2004، والآفاق الواعدة التي فتحتها في مسار العلاقات الثنائية للبلدين.

كما أبرز الاهتمام الخاص الذي يوليه المغرب لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع جمهورية الدومينيكان وبلدان أمريكا الوسطى والكاريبي بشكل عام، مجددا تأكيد رغبة المملكة في مواصلة تعزيز علاقات البلدين في مختلف المجالات.

وكان بن شماش، الذي دعا في افتتاح ''الملتقيات الإقليمية السنوية'' لبرلمان أمريكا الوسطى إلى العمل وفق ''منطق شراكة تضامنية'' بين المغرب وبلدان أمريكا الوسطى والكاريبي لتطوير التعاون المشترك ومواجهة القضايا المشتركة المطروحة، قد أجرى مباحثات مع رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية الدومينيكان، رينالدو باريد، تمحورت حول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والتعاون جنوب-جنوب بين إفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وسجل الوفد المغربي حضورا قويا هذا الأسبوع في ''الملتقيات الإقليمية السنوية'' لبرلمان أمريكا الوسطى ''البارلاسين'' بجمهورية الدومينيكان، حيث كانت مشاركته متميزة وغنية ساهمت في تعزيز وتوطيد مسار العلاقات الجيدة التي تجمع المغرب بجمهورية الدومينيكان خصوصا ودول امريكا اللاتينية عموما.

وفي هذا السياق، استعرض أمين مجلس المستشارين أحمد لخريف، أمام برلمانيي البارلاسين الإصلاحات السياسية التي باشرها المغرب على مدى العقدين الماضيين، والتي توجت باعتماد دستور جديد.

جدير بالتذكير أن جمهورية الدومينيكان تم انتخابها كعضو غير دائم بمجلس الأمن الدولي، اعتبارا من فاتح يناير 2019.

هذا ويأتي انعقاد هذا المنتدى السياسي والبرلماني بعد مضي أربع سنوات على انضمام المغرب كعضو ملاحظ بمنظمة الاندماج لدول أمريكا الوسطى (سيكا).