 سيارة مجهولة تردي شابا متشردا قتيلا بمدينة بنسليمان وتفر إلى وجهة غير معلومة ﻿
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سيارة مجهولة تردي شابا متشردا قتيلا بمدينة بنسليمان وتفر إلى وجهة غير معلومة

بتاريــخ : 1 شتنبر 2018 / 00:27 سيارة مجهولة تردي شابا متشردا قتيلا بمدينة بنسليمان وتفر إلى وجهة غير معلومة | حوادث و حقوق
سيارة مجهولة تردي شابا متشردا قتيلا بمدينة بنسليمان وتفر إلى وجهة غير معلومة
وقعت ليلة أمس الخميس حادثة سير مفجعة بالقرب من المدار المتواجد عند مدخل مدينة بن سليمان وذلك بعد دهس سيارة لشاب وفرارها إلى وجهة غير معلومة.

شوف تيفي:

وقعت ليلة أمس الخميس حادثة سير مفجعة بالقرب من المدار المتواجد عند مدخل مدينة بن سليمان وذلك بعد دهس سيارة لشاب وفرارها إلى وجهة غير معلومة.

وأفاد مصدر لـ''شوف تيفي'' أن الشاب البالغ من العمر 19 سنة، الذي كان يعاني من اضطراب نفسي مناسباتي، بعد انتهاء المدة القانونية لإقامته نزيلا بدار الخيرية ببنسليمان، صار متشردا، بعد أن لم يجد له مأوى.

وأوضح المصدر أن سيارة مجهولة دهسته ولاذ صاحبها بالفرار الى وجهة غير معلومة.

مؤكدا أنه فتح تحقيق معمق من طرف العناصر الأمنية للوصول إلى صاحب السيارة فيما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بن سليمان

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب سيارة مجهولة شابا متشردا قتيل مدينة بنسليمان

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