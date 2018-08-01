 لهاته الأسباب قدم شقيق النائب الأول لرئيس جماعة مكناس استقالته من منصب وكيل المداخيل بسوق الجملة للخضر والفواكه ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

لهاته الأسباب قدم شقيق النائب الأول لرئيس جماعة مكناس استقالته من منصب وكيل المداخيل بسوق الجملة للخضر والفواكه | بوليتيك

لهاته الأسباب قدم شقيق النائب الأول لرئيس جماعة مكناس استقالته من منصب وكيل المداخيل بسوق الجملة

وزارة شؤون الهجرة تستعد لترحيل جثماني مواطنين مغربيين مقيمين بهولندا توفيا في حادثة سير بإسبانيا | بوليتيك

وزارة شؤون الهجرة تستعد لترحيل جثماني مواطنين مغربيين مقيمين بهولندا توفيا في حادثة سير بإسبانيا

عاجل..خرج راجلها من الحبس وهي تلاح من الطابق الثالث بأزمور | حوادث و حقوق

عاجل..خرج راجلها من الحبس وهي تلاح من الطابق الثالث بأزمور

السباح المنقذ بمدينة العرائش مريض في الفراش | حوادث و حقوق

السباح المنقذ بمدينة العرائش مريض في الفراش

حصري..فضيحة برلماني معروف بشفشاون: طلع للمنبر وسط المسجد وبدا كيخطب وكايعطي الوعود للمصلين+فيديو وصور | مجتمع

حصري..فضيحة برلماني معروف بشفشاون: '' طلع للمنبر وسط المسجد وبدا كيخطب وكايعطي الوعود

القبض على مسن يتاجر في المخدرات بمنطقة البرنوصي زناتة بالبيضاء | حوادث و حقوق

القبض على مسن يتاجر في المخدرات بمنطقة البرنوصي زناتة بالبيضاء

تمويلات صندوق التجهيز الجماعي بلغت حوالي 50 مليار درهم مكنت من تمويل 5400 مشروعا تنمويا | اقتصاد

تمويلات صندوق التجهيز الجماعي بلغت حوالي 50 مليار درهم مكنت من تمويل 5400 مشروعا تنمويا

حملة مقاطعة تشمل مواقع التواصل الاجتماعي في بريطانيا | دولي

حملة مقاطعة تشمل مواقع التواصل الاجتماعي في بريطانيا

عاجل...نايضة في منطقة ولاد عياد بسبب خديجة فتاة الوشم | حوادث و حقوق

عاجل...نايضة في منطقة ولاد عياد بسبب خديجة ''فتاة الوشم''

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

لهاته الأسباب قدم شقيق النائب الأول لرئيس جماعة مكناس استقالته من منصب وكيل المداخيل بسوق الجملة للخضر والفواكه

بتاريــخ : 31 غشت 2018 / 23:36 لهاته الأسباب قدم شقيق النائب الأول لرئيس جماعة مكناس استقالته من منصب وكيل المداخيل بسوق الجملة للخضر والفواكه | بوليتيك
لهاته الأسباب قدم شقيق النائب الأول لرئيس جماعة مكناس استقالته من منصب وكيل المداخيل بسوق الجملة للخضر والفواكه
بعد الضجة الكبيرة التي أحدثها انتقاء شقيق النائب الأول لرئيس الجماعة الحضرية مكناس ضمن وكلاء المداخيل بسوق الجملة للخضر والفواكه، واحتجاج العديد من الهيئات المدنية والحقوقية،

شوف تيفي: عبد الرحمن بن دياب

بعد الضجة الكبيرة التي أحدثها انتقاء شقيق النائب الأول لرئيس الجماعة الحضرية مكناس ضمن وكلاء المداخيل بسوق الجملة للخضر والفواكه، واحتجاج العديد من الهيئات المدنية والحقوقية، خصوصا وإقصاء العديد من ذوي الحقوق وأرامل وأيتام المقاومين، قدم شقيق النائب المذكور استقالته متضمنا طلب تخليه على منصبه المثير للجدل، الذي كاد يعصف بمركز شقيقه ''ر.ط''، البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية والنائب الأول لرئيس الجماعة الحضرية مكناس، خصوصا بعد تحريك المساطر القضائية من طرف عبد الغني الصبار عامل عمالة مكناس في حق عدد من المستشارين الجماعيين الذين استغلوا مناصبهم ومواقعهم داخل المكتب المسير للجماعة في الاستفادة من امتيازات مشبوهة.

هذا، وقد وافق عامل مكناس على استقالة المعني بالأمر، وأشر عليها قبل إحالتها على المصالح المختصة للقيام بالإجراءات اللازمة في الموضوع.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

مكناس.شوف تيفي.العدالة والتنمية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

وزارة شؤون الهجرة تستعد لترحيل جثماني مواطنين مغربيين مقيمين بهولندا توفيا في حادثة سير بإسبانيا | بوليتيك

وزارة شؤون الهجرة تستعد لترحيل جثماني مواطنين مغربيين مقيمين بهولندا توفيا في حادثة سير بإسبانيا

فاعلون حقوقيون يؤكدون تفاعل إدارة السجن المحلي عين السبع 1 مع طلب النزلاء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة | بوليتيك

فاعلون حقوقيون يؤكدون تفاعل إدارة السجن المحلي عين السبع 1 مع طلب النزلاء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة

صورة تجمع الملك محمد السادس بالطباخ التركي الشهير غوكشيه تشعل مواقع التواصل الاجتماعي | بوليتيك

صورة تجمع الملك محمد السادس بالطباخ التركي الشهير ''غوكشيه'' تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

حسب تسجيل صوتي مسرب: أوزين يشن هجوما لاذعا على سعيد أمزازي وزير التعليم المحسوب على الحركة الشعبية | بوليتيك

حسب تسجيل صوتي مسرب: أوزين يشن هجوما لاذعا على سعيد أمزازي وزير التعليم المحسوب على الحركة الشعبية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..بعدما سيفطو ولدو للحبس..ساكنة حي مولاي رشيد فكازا تتضامن مع الأب وتكشف تفاصيل مثيرة | خارج البلاطو
منذ 31 دقيقة

بالفيديو..بعدما سيفطو ولدو للحبس..ساكنة حي مولاي رشيد فكازا تتضامن مع الأب وتكشف تفاصيل مثيرة

بالفيديو..كسيدة خايبة بزاف فكورنيش عين الذئاب فكازا | خارج البلاطو

بالفيديو..كسيدة خايبة بزاف فكورنيش عين الذئاب فكازا

الصابو غير قانوني بالمغرب ...شوفو آشنو قالوا المغاربة منين عرفوا الحقيقة . | نسولو الناس

''الصابو'' غير قانوني بالمغرب ...شوفو آشنو قالوا المغاربة منين عرفوا الحقيقة .

مأساة أسرة قنيطرية..طفل عندو 4 سنوات شدو راجل خالتو وغتصابو من الدبر.. ووالدته تكشف حقائق صادمة وخطيرة | خارج البلاطو

مأساة أسرة قنيطرية..طفل عندو 4 سنوات شدو راجل خالتو وغتصابو من الدبر.. ووالدته تكشف حقائق صادمة وخطيرة

﻿

آخر المستجدات

لهاته الأسباب قدم شقيق النائب الأول لرئيس جماعة مكناس استقالته من منصب وكيل المداخيل بسوق الجملة للخضر والفواكه | بوليتيك
منذ 23 دقيقة

لهاته الأسباب قدم شقيق النائب الأول لرئيس جماعة مكناس استقالته من منصب وكيل المداخيل بسوق الجملة

وزارة شؤون الهجرة تستعد لترحيل جثماني مواطنين مغربيين مقيمين بهولندا توفيا في حادثة سير بإسبانيا | بوليتيك

وزارة شؤون الهجرة تستعد لترحيل جثماني مواطنين مغربيين مقيمين بهولندا توفيا في حادثة سير بإسبانيا

عاجل..خرج راجلها من الحبس وهي تلاح من الطابق الثالث بأزمور | حوادث و حقوق

عاجل..خرج راجلها من الحبس وهي تلاح من الطابق الثالث بأزمور

السباح المنقذ بمدينة العرائش مريض في الفراش | حوادث و حقوق

السباح المنقذ بمدينة العرائش مريض في الفراش

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.