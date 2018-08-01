لهاته الأسباب قدم شقيق النائب الأول لرئيس جماعة مكناس استقالته من منصب وكيل المداخيل بسوق الجملة للخضر والفواكه ﻿

بعد الضجة الكبيرة التي أحدثها انتقاء شقيق النائب الأول لرئيس الجماعة الحضرية مكناس ضمن وكلاء المداخيل بسوق الجملة للخضر والفواكه، واحتجاج العديد من الهيئات المدنية والحقوقية،

شوف تيفي: عبد الرحمن بن دياب

بعد الضجة الكبيرة التي أحدثها انتقاء شقيق النائب الأول لرئيس الجماعة الحضرية مكناس ضمن وكلاء المداخيل بسوق الجملة للخضر والفواكه، واحتجاج العديد من الهيئات المدنية والحقوقية، خصوصا وإقصاء العديد من ذوي الحقوق وأرامل وأيتام المقاومين، قدم شقيق النائب المذكور استقالته متضمنا طلب تخليه على منصبه المثير للجدل، الذي كاد يعصف بمركز شقيقه ''ر.ط''، البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية والنائب الأول لرئيس الجماعة الحضرية مكناس، خصوصا بعد تحريك المساطر القضائية من طرف عبد الغني الصبار عامل عمالة مكناس في حق عدد من المستشارين الجماعيين الذين استغلوا مناصبهم ومواقعهم داخل المكتب المسير للجماعة في الاستفادة من امتيازات مشبوهة.

هذا، وقد وافق عامل مكناس على استقالة المعني بالأمر، وأشر عليها قبل إحالتها على المصالح المختصة للقيام بالإجراءات اللازمة في الموضوع.