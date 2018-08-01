وزارة شؤون الهجرة تستعد لترحيل جثماني مواطنين مغربيين مقيمين بهولندا توفيا في حادثة سير بإسبانيا ﻿

أكدت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة أنها اتخذت كافة التدابير الضرورية قصد السهر على ترحيل جثماني مواطنين مغربيين مقيمين بهولندا توفيا في حادثة سير باسبانيا.

شوف تيفي

أكدت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة أنها اتخذت كافة التدابير الضرورية قصد السهر على ترحيل جثماني مواطنين مغربيين مقيمين بهولندا توفيا في حادثة سير باسبانيا.

وقالت الوزارة المنتدبة في بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم الجمعة، ''إنها بمجرد علمها بحادثة السير التي وقعت أمس باسبانيا، والتي أودت بحياة المرحومين ''عبد الغني بلخو'' وحرمه ''سناء محسن''، المواطنين المغربيين المقيمين بالديار الهولندية، اللذين كانا مرفوقين وقت وقوع الحادثة بأفراد عائلتيهما والذين نجوا بأعجوبة بمن فيهم طفليهما مريم بلخو (5 سنوات) وزكريا بلخو ( سنة واحدة) وقريبهم أسامة بلخو (23 سنة)، اتخذت، بتنسيق مع القنصلة العامة للمملكة المغربية ببلباو، ''فتيحة الكموري''، كافة التدابير الضرورية قصد السهر على ترحيل جثماني المرحومين ليواريا الثرى بأرض الوطن.

وأضاف نفس المصدر أنه في انتظار استيفاء كل الإجراءات القانونية والإدارية الجاري بها العمل بإسبانيا في هذا الشأن، ستعمل الوزارة على تأمين نقل الجثمانين من إسبانيا إلى مكان الدفن بمدينة فاس.

وأوضح البلاغ، أن الوزارة بادرت إلى ربط الاتصال بعائلتي المرحومين المتواجدتين بأرض الوطن وبهولندا من أجل تقديم الدعم اللازم ومواكبتهما في الإجراءات ذات الصلة بحضانة الطفلين القاصرين.