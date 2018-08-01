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بتاريــخ : 31 غشت 2018 / 22:25 عاجل..خرج راجلها من الحبس وهي تلاح من الطابق الثالث بأزمور | حوادث و حقوق
عاجل..خرج راجلها من الحبس وهي تلاح من الطابق الثالث بأزمور
شهد حي الوفاق بمدينة أزمور، قبل قليل من مساء يومه الجمعة، وقوع حادث خطير، يتمثل في محاولة شابة متزوجة الانتحار من خلال الإلقاء بنفسها من الطابق الثالث لمنزل أسرتها، وذلك عقب وقوع خلاف بينها وزوجها

''شوف تيفي''


شهد حي الوفاق بمدينة أزمور، قبل قليل من مساء يومه الجمعة، وقوع حادث خطير، يتمثل في محاولة شابة متزوجة الانتحار من خلال الإلقاء بنفسها من الطابق الثالث لمنزل أسرتها، وذلك عقب وقوع خلاف بينها وزوجها الشاب.

وأوضح مصدر مطلع ل ''شوف تيفي'' أن الشابة البالغة من العمر 18 سنة، ألقت بنفسها من الطابق الثالث عقب وقوع خلاف بينها وبين زوجها الذي غادر السجن قبل أيام ما تسبب في إصابتها بكسور في مناطق مختلفة من جسدها

وأشار ذات المصدر إلى أن الأقدار فقط هي مر حالت دون وفاتها نظرا المسافة البعيدة التي سقطت منها، مؤكدا أن المصالح الأمنية، فتحت تحقيقا في الموضوع.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي تحقيق كسور الزوجة أزمور

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