حصري..فضيحة برلماني معروف بشفشاون: '' طلع للمنبر وسط المسجد وبدا كيخطب وكايعطي الوعود للمصلين''+فيديو وصور ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' يومه الجمعة، بمقطع فيديو جد مثير، ظهر فيه برلماني معروف بإقليم شفشاون وهو يعتلي منابر أحد المساجد بالموازاة مع الصلاة من أجل تقديم وعود للساكنة.

''شوف تيفي''

توصلت ''شوف تيفي'' يومه الجمعة، بمقطع فيديو جد مثير، ظهر فيه برلماني معروف بإقليم شفشاون وهو يعتلي منابر أحد المساجد بالموازاة مع الصلاة من أجل تقديم وعود للساكنة.

وأوضح مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' في كشفه عن التفاصيل الخاصة بما تم وصفه بـ ''الفضيحة''، أن البرلماني '' مولاي عبد الله العلوي'' المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، فاجأ المصلين بمسجد دوار بوصمعة المتواجد بجماعة تمروت إقليم شفشاون، باعتلائه للمنبر، موجها لهم العديد من الوعود الخاصة بخدمتهم وإيصال مشاكلهم لقبة البرلمان ومن بينها المشاكل المتعلقة بتزويدهم بالكهرباء.

وأكد ذات المصدر أن البرلماني المذكور، سبق له القيام بنفس الخطوة بمساجد أخرى بإقليم شفشاون، وهو ما أثار استياء الساكنة التي عبرت عن استغرابها الشديد لقيام هذا البرلماني باستغلال المساجد لأغراض سياسية .