القبض على مسن يتاجر في المخدرات بمنطقة البرنوصي زناتة بالبيضاء ﻿

تمكنت المصالح الأمنية من القبض على مسن يتاجر في المخدرات بمنطقة البرنوصي زناتة

شوف تيفي

تمكنت المصالح الأمنية من القبض على مسن يتاجر في المخدرات بمنطقة البرنوصي زناتة.

وأفاد مصدر لـ'' شوف تيفي''، بعد أن القيام بحملة أمنية مشتركة بين جميع العناصر المشكلة له تمكنت المصالح الأمنية من القبض على رجل مسن في متجره الصغير، بحي جوهرة

وأضاف ذات المصدر أن العناصر الأمنية بعد تفتيش المتجر ومنزله المحاذي له تمكنت من العثور على أصناف مختلفة من المخدرات منها (الحشيش، مخدر الشيرا، المعجون النفحة) بمنطقة جوهرة من داخل محل تجاري

وأشار المصدر أنه بعد تفتيش منزل الموقوف تم العثور على حوالي عشر كلغ من النفحة إضافة إلى 20 قنينة صغيرة من ''تقطيرة المونغوليان '' ومبلغ مالي مضيفا أنه بعد تصفيد الموقوف تمت إحالته على الدائرة الأمنية 3 بمنطقة البرنوصي.