تمويلات صندوق التجهيز الجماعي بلغت حوالي 50 مليار درهم مكنت من تمويل 5400 مشروعا تنمويا ﻿

قال الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، اليوم الجمعة بالرباط، إن تمويلات صندوق التجهيز الجماعي لفائدة الجماعات الترابية منذ إحداثه سنة 1959، بلغت حوالي 50 مليار درهم، ومكنت من تمويل

شوف تيفي و.م.ع

قال الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، اليوم الجمعة بالرباط، إن تمويلات صندوق التجهيز الجماعي لفائدة الجماعات الترابية منذ إحداثه سنة 1959، بلغت حوالي 50 مليار درهم، ومكنت من تمويل 5400 مشروعا تنمويا في مختلف الميادين التي تدخل في اختصاصات هذه الأخيرة.

وأكد نور الدين بوطيب في كلمة، خلال ترؤسه مراسيم تنصيب السيد عمر لحلو الذي عينه الملك محمد السادس، عاملا مديرا عاما لصندوق التجهيز الجماعي، أن نسبة مساهمة الاقتراض في تمويل الاستثمارات الإجمالية للجماعات الترابية بلغت حوالي 22 في المئة.

وأوضح في هذا الخصوص أن حجم القروض الممنوحة من طرف الصندوق للجماعات الترابية خلال سنة 2017 بلغت 5,5 مليار درهم مقابل 3,1 مليار درهم سنة 2016، أي بزيادة قدرها 86 في المئة؛ مبرزا أنه هذه القروض شكلت رافعة أساسية مكنت من تمويل مشاريع تنموية بقيمة إجمالية وصلت إلى 16 مليار درهم.

و يساهم الصندوق بفعالية في تمويل المشاريع المحلية، ومواكبة البرامج والمخططات التنموية للجماعات الترابية، وكذا دعم مختلف المبادرات الرامية إلى اعتماد آليات التخطيط الاستراتيجي، لضمان تنمية مندمجة ومستدامة تتماشى مع البرامج الوطنية.

واعتبر الوزير المنتدب أن صندوق التجهيز الجماعي مطالب بتجويد أداءه والرفع من دوره وفعاليته تماشيا مع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، مبرزا أن هناك دراسة استراتيجية في طور الإعداد، ستنصب على الارتقاء بدور الصندوق إلى بنك للتنمية الترابية، وإعداد مشروع قانون منظم للصندوق مع اعتماد تسمية جديدة للمؤسسة.

وأوضح بوطيب أن صندوق التجهيز الجماعي قرر اللجوء، ضمن موارد تمويل نشاطه، إلى الصندوق الأخضر للمناخ الذي يوفر تمويلات تنافسية لفائدة الجماعات الترابية في الدول النامية لمساعدتها على الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتأقلم مع التغيرات المناخية.

ويسعى الصندوق إلى توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الصندوق لتشمل شركات التنمية المحلية وباقي الفاعلين على المستوى المحلي، كشركات التدبير المفوض، وكذا ملائمة مجالات تدخله مع اختصاصات الجماعات الترابية، خصوصا الجهات، بشكل يمكنها من لعب دورها كاملا كما تحدده القوانين التنظيمية كفاعل تنموي ومحرك للاستثمار.