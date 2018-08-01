حملة مقاطعة تشمل مواقع التواصل الاجتماعي في بريطانيا ﻿

اليوم الجمعة، هو آخــر يوم في تصفح شبكات التواصل الاجتماعي،قبل أن يدخل مستعملوها في بريطانيا في حملة تمتد لشهر كامل يمتنعون فيه عن استخدام هذه الشبكات.

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اليوم الجمعة، هو آخــر يوم في تصفح شبكات التواصل الاجتماعي،قبل أن يدخل مستعملوها في بريطانيا في حملة تمتد لشهر كامل يمتنعون فيه عن استخدام هذه الشبكات.

وأكدت شبكة ''سكاي نيوز'' الإنجليزية، أن الجمعية الملكية البريطانية أطلقت حملة مقاطعة مواقع التواصل الاجتماعي لمدة شهر للتوعية بمخاطر الإدمان عليها وخصوصا فئة الشباب.

وأضافت الشبكة أن تقريرا أظهر الأضرار السلبية لـمواقع التواصل الاجتماعي في 2017، مثل القلق والاكتئاب واضطراب النوم وغيرها، هو من شكل الأساس لهذه المقاطعة.

هذا وأعلن 2000 شخص رسميا في بريطانيا حسب ''سكاي نيوز'' عن دعمهم لحملة المقاطعة لخمسة مواقع رائدة (فيسبوك وإنستغرام وسناب شات وتويتر ويوتيوب) انطلاقا من فاتح شتنبر، في حين منظمي هذه الحملة يتوقعون مشاركة عشرات الآلاف وربما مئات الآلاف بطريقة ما.

يشار أن موقعي إنستغرام وفيسبوك أطلقا خلال هذا الشهر أدوات تمنح المستخدمين متوسط الوقت اليومي، الذي يقضيه المستخدمون، حماية لأضرار الاستخدام.