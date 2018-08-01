عاجل...نايضة في منطقة ولاد عياد بسبب خديجة ''فتاة الوشم'' ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن باشوية منطقة أولاد عياد ضواحي الفقيه بنصالح، عرفت قبل قليل من يومه الجمعة، تنظيم وقفة احتجاجية، شارك فيها العشرات من الأشخاص الذين طالبوا بإطلاق سراح المعتقلين على

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن باشوية منطقة أولاد عياد ضواحي الفقيه بنصالح، عرفت قبل قليل من يومه الجمعة، تنظيم وقفة احتجاجية، شارك فيها العشرات من الأشخاص الذين طالبوا بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية ملف القاصر ''خديجة'' الملقبة بـ ''فتاة الوشم''.

وأوضح المصدر ذاته أن المحتجين ومن بينهم أفراد أسر المعتقلين على خلفية هذا الملف، رفعوا مجموعة من الشعارات التي طالبوا من خلالها بضرورة إطلاق سراح أبنائهم قبل عقد جلسة محاكمتهم الأسبوع المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن محكمة الاستنئاف بمدينة بني ملال، ستشهد بتاريخ 6 شتنبر المقبل، عقد أولى جلسات محاكمة المعتقلين على خلفية ملف ''فتاة الوشم'' والبالغ عددهم 13 شخصا