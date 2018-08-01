 فاعلون حقوقيون يؤكدون تفاعل إدارة السجن المحلي عين السبع 1 مع طلب النزلاء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة ﻿
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فاعلون حقوقيون يؤكدون تفاعل إدارة السجن المحلي عين السبع 1 مع طلب النزلاء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة

بتاريــخ : 31 غشت 2018 / 20:09 فاعلون حقوقيون يؤكدون تفاعل إدارة السجن المحلي عين السبع 1 مع طلب النزلاء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة | بوليتيك
فاعلون حقوقيون يؤكدون تفاعل إدارة السجن المحلي عين السبع 1 مع طلب النزلاء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة
أكد فاعلون حقوقيون، ما أوردته إدارة السجن المحلي عين السبع 1 بمدينة الدار البيضاء، في بلاغ لها اليوم الجمعة، عن تفاعلها مع طلب النزلاء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة الذين رغبوا في تجميعهم بحي

شوف تيفي

أكد فاعلون حقوقيون، ما أوردته إدارة السجن المحلي عين السبع 1 بمدينة الدار البيضاء، في بلاغ لها اليوم الجمعة، عن تفاعلها مع طلب النزلاء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة الذين رغبوا في تجميعهم بحي واحد.

حيث أكد المحامي محمد أغناج عضو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف في تدوينة عبر حسابه الفيسبوكي اليوم الجمعة قائلا: ''قمت الْيوْمَ رفقة النقيب عبد الرحيم الجامعي وعبد العزيز النويضي بزيارة المعتقل ناصر الزفزافي. وجدناه بصحة جيدة، رغم أنه بدأ إضرابا صارما عن الطعام منذ البارحة، هو و المعتقل محمد حاكي، وذلك بسبب عدة مطالب''.

وأضاف المحامي أن ''الإدارة قامت البارحة بنقل المعتقل أشرف اليخلوفي خارج الجناح 6 وأخبرت باقي المعتقلين أنه سينقل خارج سجن عكاشة دون إخبارهم بمكانه''.

كما أوضح أغناج أن ''إدارة السجن قامت هذا الصباح بتجميع جميع معتقلي حراك الريف بالجناح 8، باستثناء ربيع الأبلق الذي بقي وحيدا في الجناح 4 (المركز الاستشفائي)''.

موضحا أنه ''تأكد لدينا أن أشرف اليخلوفي نقل لسجن تيفلت 2، وقد سارعت بالحصول على رخصة لزيارته هناك، لكن الوقت لم يسعفني للوصول إليه في وقت يسمح بالزيارة، وسنقوم بزيارته خلال الأسبوع المقبل''.

من جانبها أكدت المحامية أسماء الوديع في تدوينة نشرتها اليوم عبر حسابها الفيسبوكي اليوم الجمعة ''في زيارة للمعتقلين اليوم رفقة الزميل العلمي الصباح وقفنا على حقيقة خبر تجميع معتقلي الحراك الريفي الموجودين بعكاشة في الجناح رقم ثمانية بمن فيهم ناصر الزفزافي، ما عدا ربيع الأبلق الموجود بجناح المصحة وقد دخل ناصر ومحمد الحاكي وربيع الأبلق في إضراب لا محدود عن الطعام لغاية تحقيق مطالبهم (...) ومن ضمنها إرجاع أشرف اليخلوفي من سجن تيفلت إلى سجن عكاشة مع رفاقه''.

يذكر أن إدارة السجن المحلي عين السبع 1، عبرت في بلاغ لها اليوم الجمعة أنها '' تفاجأت حين تلبية الطلب المذكور بمطالبة بعض هؤلاء النزلاء بإرجاع معتقل آخر على خلفية نفس الأحداث تم ترحيله تأديبيا وبشكل مؤقت إلى مؤسسة سجنية أخرى على إثر ارتكابه مخالفة تتمثل في إثارة البلبلة والفوضى بقاعة الزيارة وبزنزانته لما رفضت الإدارة الاستجابة إلى طلبه الرامي إلى السماح بزيارته من طرف أحد الأشخاص الذي لا تربطه به أية صلة قرابة''.

 

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شوف تيفي المغرب فاعلون حقوقيون إدارة السجن المحلي عين السبع طلب النزلاء الحسيمة

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