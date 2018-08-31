صورة تجمع الملك محمد السادس بالطباخ التركي الشهير ''غوكشيه'' تشعل مواقع التواصل الاجتماعي ﻿

نشر الطباخ التركي الشهير ''نصرت غوكشيه''، يومه الجمعة، على حسابه بالانستغرام، صورة رائعة جمعته بالملك محمد السادس، أرفقها بتدوينة، عبر من خلالها عن سعادته الكبيرة بزيارة الملك له بالإمارات.

''شوف تيفي''

نشر الطباخ التركي الشهير ''نصرت غوكشيه''، يومه الجمعة، على حسابه بالانستغرام، صورة رائعة جمعته بالملك محمد السادس، أرفقها بتدوينة، عبر من خلالها عن سعادته الكبيرة بزيارة الملك له بالإمارات.

وكتب الطباخ التركي المعروف بطريقته المثيرة في استعراض مهاراته، إلى جانب الصورة: '' مع الملك محمد السادس..شكرا لزيارته لي..''.

وفور نشر الطباخ التركي للصورة، تفاعل آلاف المتتبعين المغاربة لحسابه على ''الانستغرام''، حيث عبر الجميع عن إعجابهم الكبير بالصورة، معبرين في الوقت نفسه عن حبهم الكبير للملك محمد السادس ولجميع أفراد الأسرة العلوية.