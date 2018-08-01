 حسب تسجيل صوتي مسرب: أوزين يشن هجوما لاذعا على سعيد أمزازي وزير التعليم المحسوب على الحركة الشعبية ﻿
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حسب تسجيل صوتي مسرب: أوزين يشن هجوما لاذعا على سعيد أمزازي وزير التعليم المحسوب على الحركة الشعبية

بتاريــخ : 31 غشت 2018 / 19:39 حسب تسجيل صوتي مسرب: أوزين يشن هجوما لاذعا على سعيد أمزازي وزير التعليم المحسوب على الحركة الشعبية | بوليتيك
حسب تسجيل صوتي مسرب: أوزين يشن هجوما لاذعا على سعيد أمزازي وزير التعليم المحسوب على الحركة الشعبية
تسجيل صوتي منسوب لمحمد أوزين، القيادي في حزب الحركة الشعبية، وهو يشن هجوما على وزير التعليم أمزازي المحسوب على الحركة الشعبية بعدما رفض الأخير الاستجابة لطلب أوزين خاصة في ما يتعلق بتعيين جلال

شوف تيفي

تسجيل صوتي منسوب لمحمد أوزين، القيادي في حزب الحركة الشعبية، وهو يشن هجوما على وزير التعليم أمزازي المحسوب على الحركة الشعبية بعدما رفض الأخير الاستجابة لطلب أوزين خاصة في ما يتعلق بتعيين جلال القدوري، نائب عمدة الرباط المكلف بالنفايات والأزبال، في منصب مدير مديرية الأحياء الجامعية يهز الفايسبوك .

وانتقد محمد أوزين في تسجيل صوتي مسرب أداء الوزير سعيد أمزازي، في وزارة التربية الوطنية التي صرح بأنها تخدم أجندات أخرى إلا أجندة حزب الحركة الشعبية، وأن مجموعة من القرارات اتخذتها الوزارة لم يكن لها تداعيات ايجابية على الحزب.

وجاء كلام القيادي في حزب السنبلة في كون الحزب بعد نهجه سياسة الانفتاح لاستقطاب الأطر والكفاءات، من أجل تطعيم وتقديم قيمة مضافة لحزب السنبلة، لم يتوصل الى النتائج المتوخاة.

وأضاف أوزين حسب نفس التسجيل المنسوب له ''أننا حين كنا نناضل من أجل المقاعد الانتخابية للحزب و''كانقطعو الصباط'' كان أمزازي يشرب قهوته، ويجب أن يعلم أن المنصب الذي وصل إليه، هو نتيجة نضالات المناضلين

وعبر وزير الكراطة أن ''وزارة التربية الوطنية لم تعد بالنفع على المناضلين الحركيين، وأتحدى أي مناضل في الحركة الشعبية أن يثبت العكس، وأعبر عن استيائي وتذمر المجلس السياسي''.

كما انتقد أوزين سياسة استقطاب الأطر، وتمكينهم من مناصب بدل مناضلي الحركة الشعبية التي تعيش أسوأ حالاتها.

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شوف تيفي المغرب أوزين سعيد أمزازي وزير التعليم الحركة الشعبية

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