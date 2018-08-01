البنتاغون يجمع المغرب ودول الخليج لمواجهة ''تحديات أمنية مشتركة'' ﻿

عقد وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس رفقة مسؤولين من الخارجية الأمريكية جلسة نقاش شملت ممثلين عن دول من مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب المغرب ومصر والأردن.

شوف تيفي

عقد وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس رفقة مسؤولين من الخارجية الأمريكية جلسة نقاش شملت ممثلين عن دول من مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب المغرب ومصر والأردن.

وأوضح تصريح مكتوب للناطقة الرسمية باسم ''البنتاغون'' دانا وايت، تم نشره بموقع وزارة الدفاع الامريكية اليوم الجمعة 31 غشت، أن اللقاء تم بمقر وزارة الدفاع أول أمس الأربعاء، لمناقشة العمل معاً لمواجهة تحديات أمنية مشتركة.

وأضاف التصريح أن المشاركين ، الذين كان من بينهم ممثلون عن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وعمان، إلى جانب قطر، اتفقوا على اللقاء مجدداً في الشهور القادمة لمواصلة مناقشة أهداف استراتيجية مشتركة، تضيف الناطقة الرسمية.