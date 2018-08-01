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ابن كيران وشبيبته يدخلان على خط أزمة العثماني وبنعبدالله

بتاريــخ : 31 غشت 2018 / 18:56 ابن كيران وشبيبته يدخلان على خط أزمة العثماني وبنعبدالله | بوليتيك
ابن كيران وشبيبته يدخلان على خط أزمة العثماني وبنعبدالله
يبدو أن موقف الشبيبة وابن كيران على النقيض تماما من موقف الأمانة العامة جراء الأزمة التي يعرفها حزب الرفاق والإخوان؛ بعد الطريقة التي تم بها إعفاء شرفات أفيلال من كتابة الماء التابعة لوزارة

شوف تيفي

يبدو أن موقف الشبيبة وابن كيران على النقيض تماما من موقف الأمانة العامة جراء الأزمة التي يعرفها حزب الرفاق والإخوان؛ بعد الطريقة التي تم بها إعفاء شرفات أفيلال من كتابة الماء التابعة لوزارة "عبدالقادراعمارة"، والذي كان اقترح على العثماني، حذف الكتابة، والذي بدوره اقترحه على الملك بالمجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 غشت الجاري.

الشبيبة وفي ملتقاها الأخير رفعت شعارات قوية تطالب بعودة "الزعيم" ابن كيران- كما تصفه الشبيبة- في حضور العثماني، الذي اكتف بتوزيع ابتسامة الإحراج هنا وهناك، الأمر الذي يبدو فيه موقف الشبيبة داعما بشكل كبير لـ"الزعيم"، خاصة وأن كلمة ابن كيران لم ينشرها موقع الحزب لا تعليقا ولا انتقادا، مكتفيا بحكمة"لا عين شافت ولا قلب وجع" !

زعيم الشبيبة أمكراز، المحامي السوسي، وفي تعبيره المبطن عن موقفه الرافض للطريقة التي يدبر بها الشيوخ، الأزمة التي يعرفها الحزب، سواء الأزمة الداخلية التي يعيشها منذ الإطاحة بالـ"الزعيم"، أو في طريقة تدبيره للأزمة الخارجية الأخيرة التي عرفتها علاقة الحزب بالرفاق، بعد إعفاء الرفيقة" أفيلال"، قال حسب مصادر إعلامية إن" الشباب ليس مطالبا بالتفكير بعقلية القيادات"، مضيفا "أن هناك تهديدا يطال الاختيار الديمقراطي" !

أسامة ابن كيران، نجل رئيس الحكومة السابق ، كتب في تدوينة على حسابه الفيسبوكي، أنه ربما سيلتحق بحزب الكتاب...ويستقطب والده، وهي الرغبة التي راودته 4 سنوات خلت، وهو بهذه التدوينة يبدي تعاطفا واضحا لكنه غير مباشر مع حزب الرفاق، مقابل الموقف الحزبي للعثماني وصحبه.

"أنس الحيوني" عضو المجلس الوطني لحزب المصباح بالخارج، وصف ما حدث بأنه "سلوك غير مقبول سياسيا ولا أخلاقيا وخرقا واضحا لميثاق الأغلبية...وكأن العثماني يصفي تركة ابن كيران...لأن التقارب- يضيف الحيوني- بين الرفاق والإخوان وقبله التحالف مع حزب الاستقلال أيام عباس الفاسي، لم يرق كثيرين.

دائما وعلى مستوى الشببيبة، فإن موقف أمينة ماء العينيين، والتي تكن احتراما وتعاطفا كبيرا لـ"الزعيم" بنكيران كما تصفه الشبيبة، فكان أيضا موقفا مناوءا لتيار العثماني وفريقه ، حيث كتب تدوينة تنتقد فيها عدم تواصل حزبها الداخلي، والارتباك الذي خلفه قرار رئيس الحزب، محملة المسؤولية للعثماني في التواصل مع أعضاء حزبه، قائلة "اليوم يخرج علينا حزب من الأغلبية ببلاغ يتهم فيه رئيس الحكومة بعدم احترام ما يوجبه ميثاق الأغلبية، وهو ما يهدد ب المنطق نفسه ذلك التماسك وذلك الانسجام، فما العمل إذن ..»، لتختم كلامها الفيسبوكي بتدوينة غاضبة "بأنه لا يمكن الطلب من قاعدة الحزب وأعضائه المسيسين التزام الصمت والنقاش داخل المؤسسات في الوقت الذي لا تنعقد فيه هذه المؤسسات."

أكبر الصامتين إلى حدود الساعة، هوعبد العالي حامي الدين، والذي سبق أن قصفه سليمان العمراني، القيادي البيجيدي، عقب هجوم حامي الدين على الأحرار، مذكرا إياه بأن انتقاده لحزب الحمامة مخالف لميثاق الأغلبية ! في حين التزم الصمت المطبق اتجاه الأزمة الذي تعرفها الأغلبية الحكومية بينه وبين حزب الرفاق، ولسان حاله يقول "حرام عليكم حامي الدين، حلال علينا".

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب حزب حكومة بيجيدي تقدم واشتركية شبيبة

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