بالصورة.. مهدي مزين يطلق ''بدالة ''بستيل شبابي صيفي‎ ﻿

سيطلق الفنان المغربي مهدي مزين يوم غد السبت أغنية شبابية جديدة صيفية عبارة عن فيديو كليب تحمل عنوان بدالة ''bedalla'' وهي من كلماته وألحانه؛ أما التوزيع فيعود لمزين نفسه و madara والكليب من إخراج سهيل

شوف تيفي ماريا جعدود

سيطلق الفنان المغربي مهدي مزين يوم غد السبت أغنية شبابية جديدة صيفية عبارة عن فيديو كليب تحمل عنوان بدالة ''bedalla'' وهي من كلماته وألحانه؛ أما التوزيع فيعود لمزين نفسه و madara والكليب من إخراج سهيل الشاديتي.

وإختار مزين مدينة طنجة لتصوير الفيديو كليب خصوصا أن الأغنية شبابية صيفية و قام بتصويرها في عدة شواطئ وأماكن مختلفة إلى جانب ستيل اللباس الجديد الذي اختاره ليكون مختلفا تماما عن باقي كليباته السابقة.

جدير بالذكر أن الفنان مهدي مزين إلى جانب الغناء فهو لحن أغاني كثيرة لمجموعة من النجوم المغاربة والعرب من بينهم أسماء المنور بأغنية عندو الزين التي لاقت نجاحا كبيرا وكان قد وشح مزين بوسام ملكي من طرف الملك محمد السادس.