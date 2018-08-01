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بتاريــخ : 31 غشت 2018 / 17:29 عاجل..اغتيال رئيس دولة أوروبية | دولي
عاجل..اغتيال رئيس دولة أوروبية
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، يومه الجمعة، عن مقتل رئيسها، ألكسندر زاخارتشينكو، بعد تنفيذ عملية اغتيال، عن طريق تفجير استهدفه في مقهى وسط مدينة دونيتسك.

''شوف تيفي''

أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، يومه الجمعة، عن مقتل رئيسها، ألكسندر زاخارتشينكو، بعد تنفيذ عملية اغتيال، عن طريق تفجير استهدفه في مقهى وسط مدينة دونيتسك.

وحسب موقع ''روسيا اليوم'' فقد قالت إدارة رئيس الجمهورية، في بيان رسمي مقتضب: ''للأسف، قتل رئيس جمهورية دونيتسيك الشعبية، ألكسندر زاخارتشينكو، جراء عملية إرهابية، ويجري حاليا تحديد التفاصيل''.

وأضاف الموقع الروسي، أن المصادر في أجهزة الأمن المحلية، أكدت أن زاخارتشينكو فارق الحياة في أحد مستشفيات دونيتسك إثر تعرضه لإصابة قاتلة جراء تفجير هز مقهى ''سيبار'' وسط المدينة.

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