 مديرية الحموشي توضح تفاعلها مع مانشرته قناة ''شوف تيفي'' بخصوص خبر: ''شــرملها نهــار العيد فكــازا وحيث مرتو خدامة فالسفارة مزال متعتاقلش..'' ﻿
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مديرية الحموشي توضح تفاعلها مع مانشرته قناة ''شوف تيفي'' بخصوص خبر: ''شــرملها نهــار العيد فكــازا وحيث مرتو خدامة فالسفارة مزال متعتاقلش..''

بتاريــخ : 31 غشت 2018 / 17:02 مديرية الحموشي توضح تفاعلها مع مانشرته قناة شوف تيفي بخصوص خبر: شــرملها نهــار العيد فكــازا وحيث مرتو خدامة فالسفارة مزال متعتاقلش.. | بوليتيك
مديرية الحموشي توضح تفاعلها مع مانشرته قناة ''شوف تيفي'' بخصوص خبر: ''شــرملها نهــار العيد فكــازا وحيث مرتو خدامة فالسفارة مزال متعتاقلش..''
تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني كعادتها بجدية مع ما نشرته قناة ''شوف تيفي'' يوم أمس الخميس 30 غشت، بخصوص خبر بعنوان '' شــرملها نهــار العيد فكــازا وحيث مرتو خدامة فالسفارة مزال متعتاقلش و الضحية

شوف تيفي

تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني كعادتها بجدية مع ما نشرته قناة ''شوف تيفي'' يوم أمس الخميس 30 غشت، بخصوص خبر بعنوان '' شــرملها نهــار العيد فكــازا وحيث مرتو خدامة فالسفارة مزال متعتاقلش و الضحية توجه نداء مؤثرا للحموشي''، تشتكي من خلاله الضحية تعرضها لاعتداء جسدي من قبل أسرة من جيرانها، في مقابل عدم توقيف مصالح الأمن للمعتدين رغم الشكاية المصحوبة بشهادة طبية التي سبق وأن أدلت بها أمام الجهة المكلفة بالبحث.

نتيجة لهذا التفاعل فتحت المديرية العامة للأمن الوطني، وفق بيان توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم الجمعة، ''بحثا أظهر أن الأمر يتعلق بخلاف تطور إلى تبادل العنف بين المشتكية من جهة وزوجين مشتكى بهما من جهة، سبق أن عالجتها مصالح دائرة الشرطة الصفا، التابعة لمنطقة أمن الحي الحسني، تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المحلية.''

وتعود أطوار هذه الواقعة، يضيف البيان، إلى'' يوم 24 غشت الجاري، حيث تقدمت المعنية بالأمر التي تظهر في مقطع الفيديو بشكاية حول تعرضها لاعتداء جسدي من قبل جيرانها، وذلك بسبب خلاف حول إغلاق مدخل العمارة اللذين يكتريان فيه شقتين منفصلتين، الأمر الذي تطور إلى تعريضها لاعتداء جسدي بالضرب والجرح من قبل الزوجين، وذلك حسب تصريحاتها المعززة بشهادة طبية تثبت مدة العجز في 26 يوما''.

وأوضح البيان أنه في المقابل، تم في نفس اليوم تحصيل إفادة الطرف المشتكى به، حيث نفى الزوج تعنيف المعنية بالأمر، فيما صرحت زوجته أنها تبادلت الضرب والجرح معها، قبل أن يتدخل زوجها لفض النزاع، مدلية بدورها بشهادة طبية تحدد مدة العجز في 21 يوما، فضلا عن تحصيل إفادات عدد من الشهود اللذين حضروا أطوار الواقعة، والذين أجمعت تصريحاتهم على واقعة تبادل العنف''.

وكشف البيان أنه فور وضعها في صورة هذه المعطيات، أمرت النيابة العامة المختصة بتقديم جميع الأطراف أمامها في حالة سراح بتاريخ 03 شتنبر المقبل، وهو الإجراء الذي أشعرت به جميع الأطراف في حينه وبشكل مباشر.

وشدد بيان المديرية العامة أنها حريصة على بسط وتوضيح الإجراءات القانونية التي باشرتها بخصوص هذه القضية، فهي تجدد التأكيد على أن الأبحاث والتحريات لا زالت مفتوحة بغرض تحديد باقي الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.

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