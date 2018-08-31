حزب الاستقلال يفعل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ويسائل رئيس جماعة الدخيسة المحسبوب عليه بمكناس ﻿

شدد عبد الواحد الأنصاري النائب البرلماني وعضو المكتب التنفيذي والمنسق الإقليمي لحزب الاستقلال بمكناس في ندوة صحفية دعت لها مفتشية الحزب مساء يوم الخميس 30 غشت الجاري،

شوف تيفي: عبد الرحمن بن دياب

شدد عبد الواحد الأنصاري النائب البرلماني وعضو المكتب التنفيذي والمنسق الإقليمي لحزب الاستقلال بمكناس في ندوة صحفية دعت لها مفتشية الحزب مساء يوم الخميس 30 غشت الجاري، على موقف الحزب الواضح والصريح بخصوص ربط المسؤولية بالمحاسبة، وعدم التساهل مع أي رئيس جماعة أو منتخب، تهاون في أداء واجبه الوطني في خدمة الساكنة، والتفاعل مع قضاياها الاجتماعية بما يستحق من اهتمام ومسؤولية، مشيرا للأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقة الدخيسة مؤخرا من احتجاجات واتهامات لرئيس جماعته القروية المحسوب على حزب الاستقلال، مستشهدا في ذلك بتوصيات وتوجيهات نزار بركة الأمين العام للحزب في مؤتمره الوطني الأخير، مضيفا في نفس الآن على أن جماعة الدخيسة هي قلعة محصنة للاستقلاليين، وأن الحزب نال شرف تسييرها على مدى ثلاث ولايات متتالية.

وطالب عبد الواحد الأنصاري رفاقه في الحزب على ضرورة تفعيل اللازمة الشهيرة ''رابح رابح'' من أجل الوطن والساكنة، وإشاعة التفاؤل بين الناس من أجل غد مشرق خال من التشاؤم والتجهم، وأجرأة ذلك بقرارات ومقررات سليمة وهادفة، تعزز تقريب الحزب من الساكنة، والوقوف إلى جانبها كلما دعت الضرورة.

من جانبه، نفى محمد الشيكي رئيس جماعة الدخيسة كل الاتهامات المنسوبة إليه بخصوص حرمان ساكنة مركز الزوالط التابع للجماعة المذكورة حقهم في ربط منازلهم بالماء والكهرباء، مؤكدا على أن الجماعة قامت بدورها وزيادة، وربطت مجموعة من الدواوير من بينها الدوار المذكور بالماء والكهرباء بتكلفة مالية مهمة، وأنها عقدت صفقة مع أحد المقاولين لإتمام ما تبقى من الأشغال، مستدلا في ذلك بأرقام وإحصائيات مفصلة ودقيقة.

وأضاف محمد الشيكي، أن المقاول هو من تباطأ في الأشغال، مما دفع بالجماعة إلى مراسلته وإنذاره بضرورة إتمام ما تم الاتفاق عليه تحت طائلة فسخ العقدة، مشيدا في نفس الآن بدور السيد عبد الغني الصبار عامل عمالة مكناس، الذي تدخل بشكل صارم، واستدعى كل الأطراف المعنية بالأمر، بحضور الكاتب العام ورئيس الشؤون الداخلية، وحذرهم من مغبة التمادي في إهمال واجباتهم تجاه الساكنة، وتعطيل المشاريع الاجتماعية التنموية.

ولم تفت الشيكي الفرصة، لاستعراض مختلف الإنجازات التي حققتها الجماعة في عهده، وتلك التي تم نسفها بسبب عدم التزام أطراف أخرى، كمشروع تثنية الطريق من ويسلان إلى الدخيسة، وعدم التزام رئيس جماعة ويسلان بأجرأة الاتفاقية أمام عامل مكناس، متحججا بغياب السيولة المالية.