مديرية الحموشي تتفاعل مع مقال ''شوف تيفي'' وتكشف عن مجهوداتها للحد من الاتجار بـ ''القرقوبي'' بفاس ﻿

أعلنت المدرية العامة للأمن الوطني، يومه الجمعة، عن تفاعلها مع ما نشره موقع قناة ''شوف تيفي''، بتاريخ 27 غشت الجاري، تحت عنوان '' برلمانيــة تجمُّعية تفجــرُها في وجه وزير الداخلية بسبب انتشار ''حبوب

''شوف تيفي''

أعلنت المدرية العامة للأمن الوطني، يومه الجمعة، عن تفاعلها مع ما نشره موقع قناة ''شوف تيفي''، بتاريخ 27 غشت الجاري، تحت عنوان '' برلمانيــة تجمُّعية تفجــرُها في وجه وزير الداخلية بسبب انتشار ''حبوب الهلوسة'' وليكستازي و إمديما والقرقوبي بفـــــاس''، والذي تناول معطيات حول تفشي ظاهرة ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بمدينة فاس، وارتباطها بالوضع الأمني بالمدينة.

وأوضحت مديرية الحموشي في بيان توصلت ''شوف تيفي'' به بأنها تفاعلت مع مضمون هذا المقال، ومساهمة في النقاش الجاري حول سبل مكافحة ترويج واستهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية، فإنها تعبر عن حرصها على استعراض الخطوط العريضة لمجهوداتها في هذا المجال، مؤكدة تبنيها ضمن استراتيجياتها المحورية مخططا متكاملا يهدف إلى تجفيف كافة المنابع المعروفة لجلب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بكافة أنواعها، خصوصا منها الأقراص الطبية المخدرة، التي تؤكد المعطيات المتوفرة ارتباطها المباشر بارتكاب أفعال إجرامية عنيفة.

وأشارت المديرية إلى أن هذه الإستراتيجية، تتضمن على المستوى الميداني الجمع بين المقاربتين الزجرية والوقائية، وذلك من خلال تكثيف العمليات والحملات الأمنية لتوقيف مهربي ومروجي المواد المخدرة، خصوصا بالأحياء الهامشية وتلك التي تعرف كثافة سكانية عالية، بالإضافة إلى العمل على حجز أكبر كميات ممكنة من المخدرات بأنواعها، وكذا رصد وتفكيك الشبكات والمجموعات الإجرامية التي تنشط في هذا المجال، مبرزة على أنه وبلغة الأرقام والإحصائيات، فقد عالجت مختلف فرق ومصالح الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن فاس، خلال السنة المنصرمة (2017)، ما مجموعه 3.989 قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والأقراص الطبية، أسفرت عن حجز طن و04 كيلوغرامات من مخدر الشيرا، بالإضافة إلى 12.972 وحدة من الأقراص الطبية المخدرة من مختلف الأنواع والتركيبات.

وفي المقابل، تضيف المديرية ، فقد تم خلال السبعة الأشهر الأولى فقط من السنة الجارية معالجة ما مجموعه 2.305 قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات، قدم بموجبها أمام العدالة 2.508 مشتبها فيه، فضلا عن حجز كميات مهمة من المواد المخدرة، مشددة على أنه وإلى جانب العمليات الأمنية الميدانية، فإنها تقوم بعمليات التحسيس من أخطار استعمال المخدرات، والتي تجرى بشراكة مع مختلف القطاعات الحكومية، ومن بينها على الخصوص تلك التي تنفذها مصالح الأمن بالمؤسسات التعليمية على الصعيد الوطني حول مخاطر استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية على الناشئة.