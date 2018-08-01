 مديرية الحموشي تتفاعل مع مقال ''شوف تيفي'' وتكشف عن مجهوداتها للحد من الاتجار بـ ''القرقوبي'' بفاس ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مديرية الحموشي توضح تفاعلها مع مانشرته قناة شوف تيفي بخصوص خبر: شــرملها نهــار العيد فكــازا وحيث مرتو خدامة فالسفارة مزال متعتاقلش.. | بوليتيك

مديرية الحموشي توضح تفاعلها مع مانشرته قناة ''شوف تيفي'' بخصوص خبر: ''شــرملها نهــار العيد فكــازا

حزب الاستقلال يفعل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ويسائل رئيس جماعة الدخيسة المحسبوب عليه بمكناس | بوليتيك

حزب الاستقلال يفعل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ويسائل رئيس جماعة الدخيسة المحسبوب عليه بمكناس

مديرية الحموشي تتفاعل مع مقال شوف تيفي وتكشف عن مجهوداتها للحد من الاتجار بـ القرقوبي بفاس | بوليتيك

مديرية الحموشي تتفاعل مع مقال ''شوف تيفي'' وتكشف عن مجهوداتها للحد من الاتجار بـ ''القرقوبي'' بفاس

صورة جديدة لحسني مبارك رئيس جمهورية مصر الأسبق تخلق الحدث عبر مواقع التواصل | دولي

صورة جديدة لحسني مبارك رئيس جمهورية مصر الأسبق تخلق الحدث عبر مواقع التواصل

عاجل..إدارة سجن عين بورجة بالبيضاء ترد على توفيق بوعشرين | بوليتيك

عاجل..إدارة سجن عين بورجة بالبيضاء ترد على توفيق بوعشرين

بعد نجاح حملة المقاطعة.. سيدي علي تقدم عرضا جديدا للمغاربة .. 2 ليتر ب6 دراهم عوض لتر ونصف‎ | حوادث و حقوق

بعد نجاح حملة المقاطعة.. سيدي علي تقدم عرضا جديدا للمغاربة .. 2 ليتر ب6 دراهم عوض لتر ونصف‎

فيديو يهز المغاربة.. اختطاف طفل قاصر وربطه وتهديده بالاغتصاب بأبي الجعد | حوادث و حقوق

فيديو يهز المغاربة.. اختطاف طفل قاصر وربطه وتهديده بالاغتصاب بأبي الجعد

عاجل.. انتشال جثة بشاطئ عيد الذئاب بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل.. انتشال جثة بشاطئ عيد الذئاب بالبيضاء

عاجل.. إدارة سجن عكاشة ترد على ناصر الزفزافي بخصوص إدعاء إضرابه عن الطعام | مجتمع

عاجل.. إدارة سجن عكاشة ترد على ناصر الزفزافي بخصوص إدعاء إضرابه عن الطعام

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

مديرية الحموشي تتفاعل مع مقال ''شوف تيفي'' وتكشف عن مجهوداتها للحد من الاتجار بـ ''القرقوبي'' بفاس

بتاريــخ : 31 غشت 2018 / 16:37 مديرية الحموشي تتفاعل مع مقال شوف تيفي وتكشف عن مجهوداتها للحد من الاتجار بـ القرقوبي بفاس | بوليتيك
مديرية الحموشي تتفاعل مع مقال ''شوف تيفي'' وتكشف عن مجهوداتها للحد من الاتجار بـ ''القرقوبي'' بفاس
أعلنت المدرية العامة للأمن الوطني، يومه الجمعة، عن تفاعلها مع ما نشره موقع قناة ''شوف تيفي''، بتاريخ 27 غشت الجاري، تحت عنوان '' برلمانيــة تجمُّعية تفجــرُها في وجه وزير الداخلية بسبب انتشار ''حبوب

''شوف تيفي''

أعلنت المدرية العامة للأمن الوطني، يومه الجمعة، عن تفاعلها مع ما نشره موقع قناة ''شوف تيفي''، بتاريخ 27 غشت الجاري، تحت عنوان '' برلمانيــة تجمُّعية تفجــرُها في وجه وزير الداخلية بسبب انتشار ''حبوب الهلوسة'' وليكستازي و إمديما والقرقوبي بفـــــاس''، والذي تناول معطيات حول تفشي ظاهرة ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بمدينة فاس، وارتباطها بالوضع الأمني بالمدينة.

وأوضحت مديرية الحموشي في بيان توصلت ''شوف تيفي'' به بأنها تفاعلت مع مضمون هذا المقال، ومساهمة في النقاش الجاري حول سبل مكافحة ترويج واستهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية، فإنها تعبر عن حرصها على استعراض الخطوط العريضة لمجهوداتها في هذا المجال، مؤكدة تبنيها ضمن استراتيجياتها المحورية مخططا متكاملا يهدف إلى تجفيف كافة المنابع المعروفة لجلب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بكافة أنواعها، خصوصا منها الأقراص الطبية المخدرة، التي تؤكد المعطيات المتوفرة ارتباطها المباشر بارتكاب أفعال إجرامية عنيفة.

وأشارت المديرية إلى أن هذه الإستراتيجية، تتضمن على المستوى الميداني الجمع بين المقاربتين الزجرية والوقائية، وذلك من خلال تكثيف العمليات والحملات الأمنية لتوقيف مهربي ومروجي المواد المخدرة، خصوصا بالأحياء الهامشية وتلك التي تعرف كثافة سكانية عالية، بالإضافة إلى العمل على حجز أكبر كميات ممكنة من المخدرات بأنواعها، وكذا رصد وتفكيك الشبكات والمجموعات الإجرامية التي تنشط في هذا المجال، مبرزة على أنه وبلغة الأرقام والإحصائيات، فقد عالجت مختلف فرق ومصالح الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن فاس، خلال السنة المنصرمة (2017)، ما مجموعه 3.989 قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والأقراص الطبية، أسفرت عن حجز طن و04 كيلوغرامات من مخدر الشيرا، بالإضافة إلى 12.972 وحدة من الأقراص الطبية المخدرة من مختلف الأنواع والتركيبات.

وفي المقابل، تضيف المديرية ، فقد تم خلال السبعة الأشهر الأولى فقط من السنة الجارية معالجة ما مجموعه 2.305 قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات، قدم بموجبها أمام العدالة 2.508 مشتبها فيه، فضلا عن حجز كميات مهمة من المواد المخدرة، مشددة على أنه وإلى جانب العمليات الأمنية الميدانية، فإنها تقوم بعمليات التحسيس من أخطار استعمال المخدرات، والتي تجرى بشراكة مع مختلف القطاعات الحكومية، ومن بينها على الخصوص تلك التي تنفذها مصالح الأمن بالمؤسسات التعليمية على الصعيد الوطني حول مخاطر استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية على الناشئة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الإحصائيات التركيبات القرقوبي المديرية العامة للأمن الوطني المخدرات

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مديرية الحموشي توضح تفاعلها مع مانشرته قناة شوف تيفي بخصوص خبر: شــرملها نهــار العيد فكــازا وحيث مرتو خدامة فالسفارة مزال متعتاقلش.. | بوليتيك

مديرية الحموشي توضح تفاعلها مع مانشرته قناة ''شوف تيفي'' بخصوص خبر: ''شــرملها نهــار العيد فكــازا وحيث مرتو خدامة فالسفارة مزال متعتاقلش..''

حزب الاستقلال يفعل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ويسائل رئيس جماعة الدخيسة المحسبوب عليه بمكناس | بوليتيك

حزب الاستقلال يفعل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ويسائل رئيس جماعة الدخيسة المحسبوب عليه بمكناس

عاجل..إدارة سجن عين بورجة بالبيضاء ترد على توفيق بوعشرين | بوليتيك

عاجل..إدارة سجن عين بورجة بالبيضاء ترد على توفيق بوعشرين

الرئيس الفرنسي ماكرون في المغرب نونبر المقبل | بوليتيك

الرئيس الفرنسي ماكرون في المغرب نونبر المقبل

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بعد حملة أجي نتواصلو..شركة سنطرال دانون تفتح أبواب مصنعها بالفقيه بنصالح وتكشف عن مراحل إنتاج الحليب | خارج البلاطو
منذ 17 دقيقة

بعد حملة ''أجي نتواصلو''..شركة ''سنطرال دانون'' تفتح أبواب مصنعها بالفقيه بنصالح وتكشف عن مراحل إنتاج الحليب

المحامي الشهبي دخل طول وعرض فخبيرة الوشم اللي كذبات خديجة ويتهمها بانتحال صفة ويطالب بمقاضاتها | خارج البلاطو

المحامي الشهبي دخل طول وعرض ف"خبيرة الوشم " اللي كذبات "خديجة" ويتهمها بانتحال صفة ويطالب بمقاضاتها

رد قوي من آباء مغاربة على قرار التجنيد الإجــباري | نسولو الناس

رد قوي من آباء مغاربة على قرار التجنيد الإجــباري

قصة مأساوية وصادمة لفتاة مغربية ... خرجوني واليديا صغيرة للفساد باش نجيب ليهم الفلوس | قنوات أخرى

قصة مأساوية وصادمة لفتاة مغربية ... خرجوني واليديا صغيرة للفساد باش نجيب ليهم الفلوس

﻿

آخر المستجدات

مديرية الحموشي توضح تفاعلها مع مانشرته قناة شوف تيفي بخصوص خبر: شــرملها نهــار العيد فكــازا وحيث مرتو خدامة فالسفارة مزال متعتاقلش.. | بوليتيك
منذ 5 دقائق

مديرية الحموشي توضح تفاعلها مع مانشرته قناة ''شوف تيفي'' بخصوص خبر: ''شــرملها نهــار العيد فكــازا

حزب الاستقلال يفعل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ويسائل رئيس جماعة الدخيسة المحسبوب عليه بمكناس | بوليتيك

حزب الاستقلال يفعل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ويسائل رئيس جماعة الدخيسة المحسبوب عليه بمكناس

مديرية الحموشي تتفاعل مع مقال شوف تيفي وتكشف عن مجهوداتها للحد من الاتجار بـ القرقوبي بفاس | بوليتيك

مديرية الحموشي تتفاعل مع مقال ''شوف تيفي'' وتكشف عن مجهوداتها للحد من الاتجار بـ ''القرقوبي'' بفاس

صورة جديدة لحسني مبارك رئيس جمهورية مصر الأسبق تخلق الحدث عبر مواقع التواصل | دولي

صورة جديدة لحسني مبارك رئيس جمهورية مصر الأسبق تخلق الحدث عبر مواقع التواصل

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.