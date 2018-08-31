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صورة جديدة لحسني مبارك رئيس جمهورية مصر الأسبق تخلق الحدث عبر مواقع التواصل

بتاريــخ : 31 غشت 2018 / 16:25 صورة جديدة لحسني مبارك رئيس جمهورية مصر الأسبق تخلق الحدث عبر مواقع التواصل | دولي
صورة جديدة لحسني مبارك رئيس جمهورية مصر الأسبق تخلق الحدث عبر مواقع التواصل
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جديدة للرئيس حسني مبارك، الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية.

شوف تيفي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جديدة للرئيس حسني مبارك، الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية.

وانقسم الشارع المصري حول موقفهم من الرئيس الأسبق، بين منتقد له، وبين متعاطف معه، حيث بدت آثار الشيخوخة واضحة على وجه مبارك، مع حالته الصحية المتدهورة، وإلى جانبه فتاة في العشرينات من عمرها، يرجح أنها قريبته بحكم الشبه القريب بينهما.

مبارك الذي أطيح به في ثورة 25 يناير2011، في سياق ما عرف بموجة ''الربيع العربي''، طالته العديد من الإشاعات حول وفاته المفاجئة، منذ إزاحته عن حكم أم الدنيا، تحت ضغط الاحتجاجات الشبابية آنذاك.

 

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