عاجل..إدارة سجن عين بورجة بالبيضاء ترد على توفيق بوعشرين ﻿

نفت إدارة سجن عين البرجة بمدينة الدار البيضاء، يومه الجمعة، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية حول ادعاء المعتقل ''توفيق بوعشرين'' بالسجن المحلي عين بورجة حرمانه من العلاج.

''شوف تيفي''

نفت إدارة سجن عين البرجة بمدينة الدار البيضاء، يومه الجمعة، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية حول ادعاء المعتقل ''توفيق بوعشرين'' بالسجن المحلي عين بورجة حرمانه من العلاج.

وأكدت إدارة السجن في بلاغ لها، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه على أنه وردا على الإشاعات التي تداولتها بعض المواقع الإلكترونية بكون السجين ''توفيق بوعشرين'' ممنوعا من العلاج منذ ثلاثة أشهر، فإن تنفي ذلك جملة وتفصيلا، إذ أن السجين المذكور بدأ يستفيد من الرعاية الطبية اللازمة منذ إيداعه بهذه المؤسسة، حيث بلغ عدد الفحوصات السريرية التي استفاد منها داخل المؤسسة 13، تم آخرها يوم 17 غشت 2018، كما استفاد من مجموعة من العلاجات والفحوص بالأشعة والتحاليل المخبرية بمستشفى عمومي خارجي، بحيث تم عرضه مرتين على قسم طب العظام والمفاصل وسيتم عرضه مرة أخرى في إطار المراقبة الطبية على الطبيبة المعالجة بنفس القسم، وذلك بناء على الموعد المحدد مسبقا من قبلها.

وشددت إدارة السجن على أن استفادة بوعشرين من هذه الخدمات الطبية، يعني بطلان المزاعم المنشورة، ويبين مدى حرص المؤسسة على القيام بواجبها على أكمل وجه، مشيرة إلى أنها تحرص على استفادة السجين المعني من جميع الحقوق المخولة له، شأنه في ذلك شأن باقي نزلاء المؤسسة.