بعد نجاح حملة المقاطعة.. سيدي علي تقدم عرضا جديدا للمغاربة .. 2 ليتر ب6 دراهم عوض لتر ونصف‎ ﻿

بعد أشهر من مقاطعة مجموعة من المنتجات، وإطلاق الحملة الفيسبوكية، تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الجمعة، مجموعة من الصور الخاصة بالعرض الجديد المقدم من طرف شركة سيدي علي،

"شوف تيفي"



بعد أشهر من مقاطعة مجموعة من المنتجات، وإطلاق الحملة الفيسبوكية، تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الجمعة، مجموعة من الصور الخاصة بالعرض الجديد المقدم من طرف شركة سيدي علي، والمتمثل في بيع لترين بسعر 6 دراهم.



وتفاعل آلاف النشطاء مع هذه الصورة المتداولة الخاصة بالعرض الجديد لشركة سيدي علي، حيث أكد الجميع على أنه دليل واضح على نجاح المقاطعة، متمنين في الوقت نفسه أن تقوم باقي الشركات بنفس الخطوة وتراجع أسعارها، حتى تؤكد رغبتها في تحسين علاقتها مع المستهلكين.

تجدر الإشارة إلى أن صفحات فيسبوكية، أطلقت حملة قبل شهر رمضان الماضي، استهدفت مجموعة من المنتجات من بينها "الحليب" و"البنزين" والمياه المعدنية.