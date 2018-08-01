 بعد نجاح حملة المقاطعة.. سيدي علي تقدم عرضا جديدا للمغاربة .. 2 ليتر ب6 دراهم عوض لتر ونصف‎ ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مديرية الحموشي توضح تفاعلها مع مانشرته قناة شوف تيفي بخصوص خبر: شــرملها نهــار العيد فكــازا وحيث مرتو خدامة فالسفارة مزال متعتاقلش.. | بوليتيك

مديرية الحموشي توضح تفاعلها مع مانشرته قناة ''شوف تيفي'' بخصوص خبر: ''شــرملها نهــار العيد فكــازا

حزب الاستقلال يفعل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ويسائل رئيس جماعة الدخيسة المحسبوب عليه بمكناس | بوليتيك

حزب الاستقلال يفعل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ويسائل رئيس جماعة الدخيسة المحسبوب عليه بمكناس

مديرية الحموشي تتفاعل مع مقال شوف تيفي وتكشف عن مجهوداتها للحد من الاتجار بـ القرقوبي بفاس | بوليتيك

مديرية الحموشي تتفاعل مع مقال ''شوف تيفي'' وتكشف عن مجهوداتها للحد من الاتجار بـ ''القرقوبي'' بفاس

صورة جديدة لحسني مبارك رئيس جمهورية مصر الأسبق تخلق الحدث عبر مواقع التواصل | دولي

صورة جديدة لحسني مبارك رئيس جمهورية مصر الأسبق تخلق الحدث عبر مواقع التواصل

عاجل..إدارة سجن عين بورجة بالبيضاء ترد على توفيق بوعشرين | بوليتيك

عاجل..إدارة سجن عين بورجة بالبيضاء ترد على توفيق بوعشرين

بعد نجاح حملة المقاطعة.. سيدي علي تقدم عرضا جديدا للمغاربة .. 2 ليتر ب6 دراهم عوض لتر ونصف‎ | حوادث و حقوق

بعد نجاح حملة المقاطعة.. سيدي علي تقدم عرضا جديدا للمغاربة .. 2 ليتر ب6 دراهم عوض لتر ونصف‎

فيديو يهز المغاربة.. اختطاف طفل قاصر وربطه وتهديده بالاغتصاب بأبي الجعد | حوادث و حقوق

فيديو يهز المغاربة.. اختطاف طفل قاصر وربطه وتهديده بالاغتصاب بأبي الجعد

عاجل.. انتشال جثة بشاطئ عيد الذئاب بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل.. انتشال جثة بشاطئ عيد الذئاب بالبيضاء

عاجل.. إدارة سجن عكاشة ترد على ناصر الزفزافي بخصوص إدعاء إضرابه عن الطعام | مجتمع

عاجل.. إدارة سجن عكاشة ترد على ناصر الزفزافي بخصوص إدعاء إضرابه عن الطعام

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

بعد نجاح حملة المقاطعة.. سيدي علي تقدم عرضا جديدا للمغاربة .. 2 ليتر ب6 دراهم عوض لتر ونصف‎

بتاريــخ : 31 غشت 2018 / 15:54 بعد نجاح حملة المقاطعة.. سيدي علي تقدم عرضا جديدا للمغاربة .. 2 ليتر ب6 دراهم عوض لتر ونصف‎ | حوادث و حقوق
بعد نجاح حملة المقاطعة.. سيدي علي تقدم عرضا جديدا للمغاربة .. 2 ليتر ب6 دراهم عوض لتر ونصف‎
بعد أشهر من مقاطعة مجموعة من المنتجات، وإطلاق الحملة الفيسبوكية، تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الجمعة، مجموعة من الصور الخاصة بالعرض الجديد المقدم من طرف شركة سيدي علي،

"شوف تيفي"


بعد أشهر من مقاطعة مجموعة من المنتجات، وإطلاق الحملة الفيسبوكية، تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الجمعة، مجموعة من الصور الخاصة بالعرض الجديد المقدم من طرف شركة سيدي علي، والمتمثل في بيع لترين بسعر 6 دراهم.


وتفاعل آلاف النشطاء مع هذه الصورة المتداولة الخاصة بالعرض الجديد لشركة سيدي علي، حيث أكد الجميع على أنه دليل واضح على نجاح المقاطعة، متمنين في الوقت نفسه أن تقوم باقي الشركات بنفس الخطوة وتراجع أسعارها، حتى تؤكد رغبتها في تحسين علاقتها مع المستهلكين.

تجدر الإشارة إلى أن صفحات فيسبوكية، أطلقت حملة قبل شهر رمضان الماضي، استهدفت مجموعة من المنتجات من بينها "الحليب" و"البنزين" والمياه المعدنية.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الحملة الفيسبوكية شركة سيدي علي شهر رمضان

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

فيديو يهز المغاربة.. اختطاف طفل قاصر وربطه وتهديده بالاغتصاب بأبي الجعد | حوادث و حقوق

فيديو يهز المغاربة.. اختطاف طفل قاصر وربطه وتهديده بالاغتصاب بأبي الجعد

عاجل.. انتشال جثة بشاطئ عيد الذئاب بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل.. انتشال جثة بشاطئ عيد الذئاب بالبيضاء

فيديو جد خطير.. أفراد أسرة حصلو شاب كايرسل صور مخلة لختهم ودخل عليها للدار فكازا.. شوفو شنو دارو ليه ! | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير.. أفراد أسرة حصلو شاب كايرسل صور مخلة لختهم ودخل عليها للدار فكازا.. شوفو شنو دارو ليه !

تطورات جديدة وخطيرة في قضية مقتل أم ووالدتها على يد شاب عشريني ببريطانيا | حوادث و حقوق

تطورات جديدة وخطيرة في قضية مقتل أم ووالدتها على يد شاب عشريني ببريطانيا

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بعد حملة أجي نتواصلو..شركة سنطرال دانون تفتح أبواب مصنعها بالفقيه بنصالح وتكشف عن مراحل إنتاج الحليب | خارج البلاطو
منذ 23 دقيقة

بعد حملة ''أجي نتواصلو''..شركة ''سنطرال دانون'' تفتح أبواب مصنعها بالفقيه بنصالح وتكشف عن مراحل إنتاج الحليب

المحامي الشهبي دخل طول وعرض فخبيرة الوشم اللي كذبات خديجة ويتهمها بانتحال صفة ويطالب بمقاضاتها | خارج البلاطو

المحامي الشهبي دخل طول وعرض ف"خبيرة الوشم " اللي كذبات "خديجة" ويتهمها بانتحال صفة ويطالب بمقاضاتها

رد قوي من آباء مغاربة على قرار التجنيد الإجــباري | نسولو الناس

رد قوي من آباء مغاربة على قرار التجنيد الإجــباري

قصة مأساوية وصادمة لفتاة مغربية ... خرجوني واليديا صغيرة للفساد باش نجيب ليهم الفلوس | قنوات أخرى

قصة مأساوية وصادمة لفتاة مغربية ... خرجوني واليديا صغيرة للفساد باش نجيب ليهم الفلوس

﻿

آخر المستجدات

مديرية الحموشي توضح تفاعلها مع مانشرته قناة شوف تيفي بخصوص خبر: شــرملها نهــار العيد فكــازا وحيث مرتو خدامة فالسفارة مزال متعتاقلش.. | بوليتيك
منذ 12 دقيقة

مديرية الحموشي توضح تفاعلها مع مانشرته قناة ''شوف تيفي'' بخصوص خبر: ''شــرملها نهــار العيد فكــازا

حزب الاستقلال يفعل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ويسائل رئيس جماعة الدخيسة المحسبوب عليه بمكناس | بوليتيك

حزب الاستقلال يفعل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ويسائل رئيس جماعة الدخيسة المحسبوب عليه بمكناس

مديرية الحموشي تتفاعل مع مقال شوف تيفي وتكشف عن مجهوداتها للحد من الاتجار بـ القرقوبي بفاس | بوليتيك

مديرية الحموشي تتفاعل مع مقال ''شوف تيفي'' وتكشف عن مجهوداتها للحد من الاتجار بـ ''القرقوبي'' بفاس

صورة جديدة لحسني مبارك رئيس جمهورية مصر الأسبق تخلق الحدث عبر مواقع التواصل | دولي

صورة جديدة لحسني مبارك رئيس جمهورية مصر الأسبق تخلق الحدث عبر مواقع التواصل

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.