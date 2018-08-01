فيديو يهز المغاربة.. اختطاف طفل قاصر وربطه وتهديده بالاغتصاب بأبي الجعد ﻿

تنقالت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الجمعة، مقطع فيديو جد خطير، يوثق للحظة اختطاف طفل قاصر ورميه بمنطقة خلاء، قبل تهديد باغتصابه من طرف أحد المختطفين.

"شوف تيفي"

تنقالت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الجمعة، مقطع فيديو جد خطير، يوثق للحظة اختطاف طفل قاصر ورميه بمنطقة خلاء، قبل تهديد باغتصابه من طرف أحد المختطفين.

وحسب ناشري الفيديو فإن فصوله الصادمة والخطيرة، جرت بجماعة الرواشد بمنطقة أب الجعد، حيث قامت عصابة إجرامية مكونة من أربعة أشخاص باختطاف قاصر، وربطه بواسطة حبل قبل تعذيبه وتهدديه بالاغتصاب

وأوضح ناشرو الفيديو الذي نتحفظ عن نشره نظرا لبشاعته، أن أفراد العصابة، قاموا بنشر الفيديو قبل ابتزاز أسرة الطفل، داعين السلطات ومصالح الدرك الملكي إلى ضرورة فتح تحقيق في الموضوع.





