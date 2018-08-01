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بتاريــخ : 31 غشت 2018 / 15:20 عاجل.. إدارة سجن عكاشة ترد على ناصر الزفزافي بخصوص إدعاء إضرابه عن الطعام | مجتمع
عاجل.. إدارة سجن عكاشة ترد على ناصر الزفزافي بخصوص إدعاء إضرابه عن الطعام
تقاعلت إدارة السجن المحلي عين السبع 1 بمدينة الدار البيضاء، مع ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية حول ادعاء دخول أحد المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة في إضراب عن الطعام، ويتعلق الأمر بـ ''ناصر

"شوف تيفي"


تقاعلت إدارة السجن المحلي عين السبع 1 بمدينة الدار البيضاء، مع ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية حول ادعاء دخول أحد المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة في إضراب عن الطعام، ويتعلق الأمر بـ "ناصر الزفزافي".

وحسب بلاغ توصلت به "شوف تيفي" فإنه وردا على ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بخصوص ادعاء دخول أحد المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة في إضراب عن الطعام بالسجن المحلي عين السبع 1 بالدار البيضاء، فإن إدارة هذه المؤسسة تؤكد إلى الرأي العام أنها تفاعلت مع طلب النزلاء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة الذين رغبوا في تجميعهم بحي واحد، وذلك بعد أن تمكنت من إفراغ جناح جماعي بالحي الذي يأويهم، إلا أن إدارة المؤسسة تفاجأت حين تلبية الطلب المذكور بمطالبة بعض هؤلاء النزلاء بإرجاع معتقل آخر على خلفية نفس الأحداث تم ترحيله تأديبيا وبشكل مؤقت إلى مؤسسة سجنية أخرى على إثر ارتكابه مخالفة تتمثل في إثارة البلبلة والفوضى بقاعة الزيارة وبزنزانته لما رفضت الإدارة الاستجابة إلى طلبه الرامي إلى السماح بزيارته من طرف أحد الأشخاص الذي لا تربطه به أية صلة قرابة.

وأوضحت إدارة السجن المذكور أنها تفاجأت كذلك بطلب بعضهم إيواءهم بغرف انفرادية في تناقض تام مع طلبهم الأول، مهددين بالدخول في إضراب عن الطعام، مما يدل على أن الأهداف الكامنة وراء هذه السلوكات لا تمت بصلة بظروف اعتقالهم بالمؤسسة، ولهذا فإن إدارة المؤسسة حريصة على فرض النظام داخل المؤسسة وعلى توفير ظروف اعتقال مطابقة للقانون لجميع النزلاء.

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المغرب المغرب سجن عين السبع المعتقلين جناع جماعي الحسيمة النزلاء

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