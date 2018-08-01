بسبب الخوف وضغط الشعوب الإسلامية فيلدرز يلغى مسابقة رسوم كاريكاتيرية للرسول محمد عليه الصلاة والسلام ﻿

ألغى النائب الهولندي المعادي للإسلام خيرت فيلدرز مسابقة رسوم كاريكاتيرية التي تجسد النبي محمد صلى الله وعليه وسلم

شوف تيفي وكالات

ألغى النائب الهولندي المعادي للإسلام خيرت فيلدرز مسابقة رسوم كاريكاتيرية التي تجسد النبي محمد صلى الله وعليه وسلم

حيث كان يعتزم إقامة المسابقة في مكاتب حزبه داخل مبنى البرلمان.

وأضاف النائب الهولندي، أنه لن يوقف حملته الشخصية ضد الإسلام، لكن الخطر على الأبرياء، بالإضافة لخطر شن هجمات على هولندا بسبب المسابقة المقترحة كبير جدا،هوما دفعه لإلغاء المسابقة المسيئة لنبي الإسلام.

وكانت الشرطة الهولنددية اعتقلت هذا الأسبوع، رجلا في السادسة والعشرين من عمره ، لاشتباه في تهديده لـ ''فيلدرز'' بسبب المسابقة المقترحة.

وفي باكستان، تظاهر الآلاف احتجاجا على المسابقة، في مسيرة نظمها حزب حركة لبيك الإسلامي، داعيا الحزب باكستان والدول الإسلامية الأخرى إلى قطع علاقاتها مع هولندا.