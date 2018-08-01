 بسبب الخوف وضغط الشعوب الإسلامية فيلدرز يلغى مسابقة رسوم كاريكاتيرية للرسول محمد عليه الصلاة والسلام ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل.. إدارة سجن عكاشة ترد على ناصر الزفزافي بخصوص إدعاء إضرابه عن الطعام | مجتمع

عاجل.. إدارة سجن عكاشة ترد على ناصر الزفزافي بخصوص إدعاء إضرابه عن الطعام

بسبب الخوف وضغط الشعوب الإسلامية فيلدرز يلغى مسابقة رسوم كاريكاتيرية للرسول محمد عليه الصلاة والسلام | دولي

بسبب الخوف وضغط الشعوب الإسلامية فيلدرز يلغى مسابقة رسوم كاريكاتيرية للرسول محمد عليه الصلاة

فيديــو مُؤثــر: مهاجر مغربي في وضعية غير قانونية بفرنسا يناشد القلوب الرحيمة بعد إصابة ابنته بمرض خطير | دولي

فيديــو مُؤثــر: مهاجر مغربي في وضعية غير قانونية بفرنسا يناشد القلوب الرحيمة بعد إصابة ابنته

إعفاء وزير الطاقة ومسؤولين وزاريين بتــونس | دولي

إعفاء وزير الطاقة ومسؤولين وزاريين بتــونس

بالفيديو: مغربية جميلة مصابة بالسيدا تُفجــرها:خرجوني واليديا صغيرة للفساد و الدعارة باش نجيب ليهم الفلوس | مجتمع

بالفيديو: مغربية جميلة مصابة بالسيدا تُفجــرها:خرجوني واليديا صغيرة للفساد و الدعارة باش نجيب

الجزائر تتفادى استفزاز الشارع قبل إعادة انتخاب بوتفليقة | دولي

الجزائر تتفادى استفزاز الشارع قبل إعادة انتخاب بوتفليقة

تذكــــير هام للأســـر المغربية.. هذه مواعيد انطلاق الموسم الدراسي الجديد | مجتمع

تذكــــير هام للأســـر المغربية.. هذه مواعيد انطلاق الموسم الدراسي الجديد

بالوثيقة.. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تصدم إماما ببركان بسبب خطبة صلاة الجمعة | مجتمع

بالوثيقة.. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تصدم إماما ببركان بسبب خطبة صلاة الجمعة

جامعة محمد الأول بوجدة الأولى عربيا وافريقيا في الفيزياء | مجتمع

جامعة محمد الأول بوجدة الأولى عربيا وافريقيا في الفيزياء

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

بسبب الخوف وضغط الشعوب الإسلامية فيلدرز يلغى مسابقة رسوم كاريكاتيرية للرسول محمد عليه الصلاة والسلام

بتاريــخ : 31 غشت 2018 / 15:04 بسبب الخوف وضغط الشعوب الإسلامية فيلدرز يلغى مسابقة رسوم كاريكاتيرية للرسول محمد عليه الصلاة والسلام | دولي
بسبب الخوف وضغط الشعوب الإسلامية فيلدرز يلغى مسابقة رسوم كاريكاتيرية للرسول محمد عليه الصلاة والسلام
ألغى النائب الهولندي المعادي للإسلام خيرت فيلدرز مسابقة رسوم كاريكاتيرية التي تجسد النبي محمد صلى الله وعليه وسلم

شوف تيفي وكالات

 

ألغى النائب الهولندي المعادي للإسلام خيرت فيلدرز مسابقة رسوم كاريكاتيرية التي تجسد النبي محمد صلى الله وعليه وسلم

حيث كان يعتزم إقامة المسابقة في مكاتب حزبه داخل مبنى البرلمان.

وأضاف النائب الهولندي، أنه لن يوقف حملته الشخصية ضد الإسلام، لكن الخطر على الأبرياء، بالإضافة لخطر شن هجمات على هولندا بسبب المسابقة المقترحة كبير جدا،هوما دفعه لإلغاء المسابقة المسيئة لنبي الإسلام.

وكانت الشرطة الهولنددية اعتقلت هذا الأسبوع، رجلا في السادسة والعشرين من عمره ، لاشتباه في تهديده لـ ''فيلدرز'' بسبب المسابقة المقترحة.

وفي باكستان، تظاهر الآلاف احتجاجا على المسابقة، في مسيرة نظمها حزب حركة لبيك الإسلامي، داعيا الحزب باكستان والدول الإسلامية الأخرى إلى قطع علاقاتها مع هولندا.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب هولندا باكستان محمد فيلدرز

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

فيديــو مُؤثــر: مهاجر مغربي في وضعية غير قانونية بفرنسا يناشد القلوب الرحيمة بعد إصابة ابنته بمرض خطير | دولي

فيديــو مُؤثــر: مهاجر مغربي في وضعية غير قانونية بفرنسا يناشد القلوب الرحيمة بعد إصابة ابنته بمرض خطير

إعفاء وزير الطاقة ومسؤولين وزاريين بتــونس | دولي

إعفاء وزير الطاقة ومسؤولين وزاريين بتــونس

الجزائر تتفادى استفزاز الشارع قبل إعادة انتخاب بوتفليقة | دولي

الجزائر تتفادى استفزاز الشارع قبل إعادة انتخاب بوتفليقة

عاجل: بوتفليقة في العناية المركزة و حالتة حرجة جدا.. | دولي

عاجل: بوتفليقة في العناية المركزة و حالتة حرجة جدا..

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

رد قوي من آباء مغاربة على قرار التجنيد الإجــباري | نسولو الناس
منذ 38 دقيقة

رد قوي من آباء مغاربة على قرار التجنيد الإجــباري

قصة مأساوية وصادمة لفتاة مغربية ... خرجوني واليديا صغيرة للفساد باش نجيب ليهم الفلوس | قنوات أخرى

قصة مأساوية وصادمة لفتاة مغربية ... خرجوني واليديا صغيرة للفساد باش نجيب ليهم الفلوس

مغاربة و دخول قانون التحرش الجديد حيز التطبيق | نسولو الناس

مغاربة و دخول قانون التحرش الجديد حيز التطبيق

أيام قليلة قبل الدخول المدرسي.. مغاربة مزال كايمشيو البحــر | روبورتاج

أيام قليلة قبل الدخول المدرسي.. مغاربة مزال كايمشيو البحــر

﻿

آخر المستجدات

عاجل.. إدارة سجن عكاشة ترد على ناصر الزفزافي بخصوص إدعاء إضرابه عن الطعام | مجتمع
منذ 4 دقائق

عاجل.. إدارة سجن عكاشة ترد على ناصر الزفزافي بخصوص إدعاء إضرابه عن الطعام

بسبب الخوف وضغط الشعوب الإسلامية فيلدرز يلغى مسابقة رسوم كاريكاتيرية للرسول محمد عليه الصلاة والسلام | دولي

بسبب الخوف وضغط الشعوب الإسلامية فيلدرز يلغى مسابقة رسوم كاريكاتيرية للرسول محمد عليه الصلاة

فيديــو مُؤثــر: مهاجر مغربي في وضعية غير قانونية بفرنسا يناشد القلوب الرحيمة بعد إصابة ابنته بمرض خطير | دولي

فيديــو مُؤثــر: مهاجر مغربي في وضعية غير قانونية بفرنسا يناشد القلوب الرحيمة بعد إصابة ابنته

إعفاء وزير الطاقة ومسؤولين وزاريين بتــونس | دولي

إعفاء وزير الطاقة ومسؤولين وزاريين بتــونس

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.