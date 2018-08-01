فيديــو مُؤثــر: مهاجر مغربي في وضعية غير قانونية بفرنسا يناشد القلوب الرحيمة بعد إصابة ابنته بمرض خطير ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' يومه الجمعة، بمقطع فيديو، من الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان، خاص بطفلة تنتمي لأسرة مغربية فقيرة مقيمة بفرنسا ، مصابة بمرض خطير على مستوى ''الكبد''.

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" يومه الجمعة، بمقطع فيديو، من الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان، خاص بطفلة تنتمي لأسرة مغربية فقيرة مقيمة بفرنسا ، مصابة بمرض خطير على مستوى "الكبد".

وأوضحت الجمعية أن والد الطفلة يعيش في فرنسا بصفة غير قانوينة "بدون أوراق"، وتعيش أسرته بغرفة لا تتوفر فيها أدنى شروط الحياة، مشيرة إلى أن "الطفلة" ألم بها المرض الخطير في الآونة الأخيرة، وعلى أصحاب القلوب الرحيمة التدخل من أجل تقديم يد المساعدة إليها.

ودعت الجمعية الراغبين في تقديم يد المساعدة للطفلة الاتصال بالرقم الهاتفي " 0033610057109"، متمنية أن تحصل هذه الطفلة على فرصة حتى تعيش بين أحضان والديها.



