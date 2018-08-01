إعفاء وزير الطاقة ومسؤولين وزاريين بتــونس ﻿

أقدم رئيس الحكومة التونسي''يوسف الشاهد''، اليوم الجمعة، على إعفاء كل من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة ''خالد قدور''، وكاتب الدولة للمناجم''هاشم حميدي''، وعدد من المسؤؤولين بالوزارة المعنية.

شوف تيفي و.م.ع

أقدم رئيس الحكومة التونسي"يوسف الشاهد"، اليوم الجمعة، على إعفاء كل من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة "خالد قدور"، وكاتب الدولة للمناجم"هاشم حميدي"، وعدد من المسؤؤولين بالوزارة المعنية.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إياد الدهماني،إن "استغلال مستمثر تونسي لامتياز بحث عن البترول في سواحل المنستير دون رخصة" كان وراء إقالة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور وكاتب الدولة للمناجم هاشم حميدي وعدد من المسؤولين في الوزارة.

وأضاف في ندوة صحفية عقدها اليوم الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة "إن مستثمر تونسي طلب من رئيس الحكومة أن يقوم بتدشين انطلاق استغلال حقل نفط "حلق المنزل" في سواحل المنستير خلال الأسابيع القادمة غير أنه بعد التثبت اتضح أن الرخصة التي يقوم باستغلالها منتهية الصلاحية منذ 2009"

وأقر الدهماني بأن مسؤولية وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة غير مباشرة في هذا الملف، الذي يعود تاريخه إلى سنة 2009، مشيرا إلى أن تحقيقا معمقا ستتولى فتحه كل من هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، وهيئة الرقابة العامة للمالية لكشف كل المسؤولين المتورطين في هذه القضية.





