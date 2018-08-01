بالفيديو: مغربية جميلة مصابة بالسيدا تُفجــرها:خرجوني واليديا صغيرة للفساد و الدعارة باش نجيب ليهم الفلوس ﻿

عمرها الآن 36 عاما قضت منها 16 عاما في دروب الدعارة... تلك هي قصة حياة( اسم مستعار) بعدما سدت كل المنافذ في وجهها وخيم الفقر والمهانة مسعاها.. لم تعد كما كانت تلك الشابة الفاتنة التي يسيل لعاب الرجال

" شوف تيفي ": عبدالله الساورة

عمرها الآن 36 عاما قضت منها 16 عاما في دروب الدعارة... تلك هي قصة حياة( اسم مستعار) بعدما سدت كل المنافذ في وجهها وخيم الفقر والمهانة مسعاها.. لم تعد كما كانت تلك الشابة الفاتنة التي يسيل لعاب الرجال لدلالها.. تلك التي كان يتلهف البعض على قضاء ساعات قليلة معها أنسا ومداعبة.. في حديثها لـ " شوف تيفي" توكد قائلة " سببي في هذا العذاب هو والدي الذي أرغمني على ممارسة فعل الدعارة..قاليا جيبي ليا الفلوس إلا بغيتي تعيشي في داري ".

حياة وهي تستجدي ودموع الندم تعتصر القلب تحكي بمرارة كيف قضت 16 عاما من الدعارة تتلقفها الأيادي في المساءات والليالي وهي تمنح ما تحصل عليه لأسرتها.. لكن المفاجئة غير السارة أن دوائر الزمن لا تتوقف..تصاب الجميلة بمرض السيدا وينفض الجمع بما حمل من حولها تردد" بعدما اشتغلت في إحدى المقاهي تعرفت على شخص تفهم ظروفي وحاول مساعدتي وتزوج بي ولكن أسرته قامت بالمستحيل من أجل الطلاق.. بعدها خرجت مكرهة مرة ثانية للشارع.. هائمة.. بائسة..بأوجاع قلب حزين..أبيت فيه بلا معيل ومرضي يزداد يوما بعد يوم ".. تضيف " أنا لست مجذومة ليتهرب الناس من حولي.. حتى صديقاتي يتهربن.. هذا مرض الله.. من يريد أن يقدم لي يد المساعدة.." تتساءل.

بقدر ما تحكي.. وتغوص في ثنايا الحكي.. بقدر ما تنهمر دموعها ويبرز ضعفها طالبة يد المساعدة بعدما أعيتها شوارع الذل امتهانا تقول " في الأعياد أرى الناس فرحون وسعداء وأنا أجر الخطوات هنا وهناك بين الشوارع والدروب وعيون ترمقني.. والدي من فعل بي كل هذا الأمر بسبب طمعه وبسبب أن أتأتيه بالمال.. أسرتي تنكرت لي.. تخاطبني عائلتي أنت إنسانة مريضة ابتعدي عنا قليلا ".. هل أصبحت حياة.. وباء ومرضا وتطيرا للآخرين بعدما قضت حينا من عمرها و جسدها ومالها في إسعاد الآخرين؟؟.

" لا منفذ لي سوى هذا النداء عبر قناة ( شوف تيفي ) لعل شخصا رحيما يحن قلبه لمعاناتي ولما أكابده يوميا ". تضيف بلغة الآسى والندم يسحق النفس والفؤاد " حينما كنت آتي بالمال لأسرتي كنت السيدة المحترمة والآن بعد المرض وتراجع صحتي أصبحت منبوذة.. مجذومة.. والكل يشيح بوجهه عني..أنا لم أفعل أي شيء.. ظروفي من قادتني لهذه الأفعال". تختم كلماتها المؤثرة " عاونني راني عييت.. عاونني راني تقهرت.. الله يرحم الوالدين إلا ما عاونني.. لم أعد أستطيع التحمل ...". هو العياء الذي يدب في الجسد المنهك.. هو القهر الذي يرسم منعرجاته في النفس والبدن.. وهي عدم القدرة على التحمل بعدما فاض القلب بالأحزان والمآسي.. فقط ما تبقى من حالها و لسانها سوى كلمات تطلب رحمة من الله لمن لان قلبه لحالها ورق قلبه لظروفها وحاول أن يقدم لها بعض المساعدة...