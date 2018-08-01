 بالفيديو: مغربية جميلة مصابة بالسيدا تُفجــرها:خرجوني واليديا صغيرة للفساد و الدعارة باش نجيب ليهم الفلوس ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل.. إدارة سجن عكاشة ترد على ناصر الزفزافي بخصوص إدعاء إضرابه عن الطعام | مجتمع

عاجل.. إدارة سجن عكاشة ترد على ناصر الزفزافي بخصوص إدعاء إضرابه عن الطعام

بسبب الخوف وضغط الشعوب الإسلامية فيلدرز يلغى مسابقة رسوم كاريكاتيرية للرسول محمد عليه الصلاة والسلام | دولي

بسبب الخوف وضغط الشعوب الإسلامية فيلدرز يلغى مسابقة رسوم كاريكاتيرية للرسول محمد عليه الصلاة

فيديــو مُؤثــر: مهاجر مغربي في وضعية غير قانونية بفرنسا يناشد القلوب الرحيمة بعد إصابة ابنته بمرض خطير | دولي

فيديــو مُؤثــر: مهاجر مغربي في وضعية غير قانونية بفرنسا يناشد القلوب الرحيمة بعد إصابة ابنته

إعفاء وزير الطاقة ومسؤولين وزاريين بتــونس | دولي

إعفاء وزير الطاقة ومسؤولين وزاريين بتــونس

بالفيديو: مغربية جميلة مصابة بالسيدا تُفجــرها:خرجوني واليديا صغيرة للفساد و الدعارة باش نجيب ليهم الفلوس | مجتمع

بالفيديو: مغربية جميلة مصابة بالسيدا تُفجــرها:خرجوني واليديا صغيرة للفساد و الدعارة باش نجيب

الجزائر تتفادى استفزاز الشارع قبل إعادة انتخاب بوتفليقة | دولي

الجزائر تتفادى استفزاز الشارع قبل إعادة انتخاب بوتفليقة

تذكــــير هام للأســـر المغربية.. هذه مواعيد انطلاق الموسم الدراسي الجديد | مجتمع

تذكــــير هام للأســـر المغربية.. هذه مواعيد انطلاق الموسم الدراسي الجديد

بالوثيقة.. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تصدم إماما ببركان بسبب خطبة صلاة الجمعة | مجتمع

بالوثيقة.. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تصدم إماما ببركان بسبب خطبة صلاة الجمعة

جامعة محمد الأول بوجدة الأولى عربيا وافريقيا في الفيزياء | مجتمع

جامعة محمد الأول بوجدة الأولى عربيا وافريقيا في الفيزياء

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

بالفيديو: مغربية جميلة مصابة بالسيدا تُفجــرها:خرجوني واليديا صغيرة للفساد و الدعارة باش نجيب ليهم الفلوس

بتاريــخ : 31 غشت 2018 / 14:17 بالفيديو: مغربية جميلة مصابة بالسيدا تُفجــرها:خرجوني واليديا صغيرة للفساد و الدعارة باش نجيب ليهم الفلوس | مجتمع
بالفيديو: مغربية جميلة مصابة بالسيدا تُفجــرها:خرجوني واليديا صغيرة للفساد و الدعارة باش نجيب ليهم الفلوس
عمرها الآن 36 عاما قضت منها 16 عاما في دروب الدعارة... تلك هي قصة حياة( اسم مستعار) بعدما سدت كل المنافذ في وجهها وخيم الفقر والمهانة مسعاها.. لم تعد كما كانت تلك الشابة الفاتنة التي يسيل لعاب الرجال

" شوف تيفي ": عبدالله الساورة

 

عمرها الآن 36 عاما قضت منها 16 عاما في دروب الدعارة... تلك هي قصة حياة( اسم مستعار) بعدما سدت كل المنافذ في وجهها وخيم الفقر والمهانة مسعاها.. لم تعد كما كانت تلك الشابة الفاتنة التي يسيل لعاب الرجال لدلالها.. تلك التي كان يتلهف البعض على قضاء ساعات قليلة معها أنسا ومداعبة.. في حديثها لـ " شوف تيفي" توكد قائلة " سببي في هذا العذاب هو والدي الذي أرغمني على ممارسة فعل الدعارة..قاليا جيبي ليا الفلوس إلا بغيتي تعيشي في داري ".

حياة وهي تستجدي ودموع الندم تعتصر القلب تحكي بمرارة كيف قضت 16 عاما من الدعارة تتلقفها الأيادي في المساءات والليالي وهي تمنح ما تحصل عليه لأسرتها.. لكن المفاجئة غير السارة أن دوائر الزمن لا تتوقف..تصاب الجميلة بمرض السيدا وينفض الجمع بما حمل من حولها تردد" بعدما اشتغلت في إحدى المقاهي تعرفت على شخص تفهم ظروفي وحاول مساعدتي وتزوج بي ولكن أسرته قامت بالمستحيل من أجل الطلاق.. بعدها خرجت مكرهة مرة ثانية للشارع.. هائمة.. بائسة..بأوجاع قلب حزين..أبيت فيه بلا معيل ومرضي يزداد يوما بعد يوم ".. تضيف " أنا لست مجذومة ليتهرب الناس من حولي.. حتى صديقاتي يتهربن.. هذا مرض الله.. من يريد أن يقدم لي يد المساعدة.." تتساءل.

بقدر ما تحكي.. وتغوص في ثنايا الحكي.. بقدر ما تنهمر دموعها ويبرز ضعفها طالبة يد المساعدة بعدما أعيتها شوارع الذل امتهانا تقول " في الأعياد أرى الناس فرحون وسعداء وأنا أجر الخطوات هنا وهناك بين الشوارع والدروب وعيون ترمقني.. والدي من فعل بي كل هذا الأمر بسبب طمعه وبسبب أن أتأتيه بالمال.. أسرتي تنكرت لي.. تخاطبني عائلتي أنت إنسانة مريضة ابتعدي عنا قليلا ".. هل أصبحت حياة.. وباء ومرضا وتطيرا للآخرين بعدما قضت حينا من عمرها و جسدها ومالها في إسعاد الآخرين؟؟.

" لا منفذ لي سوى هذا النداء عبر قناة ( شوف تيفي ) لعل شخصا رحيما يحن قلبه لمعاناتي ولما أكابده يوميا ". تضيف بلغة الآسى والندم يسحق النفس والفؤاد " حينما كنت آتي بالمال لأسرتي كنت السيدة المحترمة والآن بعد المرض وتراجع صحتي أصبحت منبوذة.. مجذومة.. والكل يشيح بوجهه عني..أنا لم أفعل أي شيء.. ظروفي من قادتني لهذه الأفعال". تختم كلماتها المؤثرة " عاونني راني عييت.. عاونني راني تقهرت.. الله يرحم الوالدين إلا ما عاونني.. لم أعد أستطيع التحمل ...". هو العياء الذي يدب في الجسد المنهك.. هو القهر الذي يرسم منعرجاته في النفس والبدن.. وهي عدم القدرة على التحمل بعدما فاض القلب بالأحزان والمآسي.. فقط ما تبقى من حالها و لسانها سوى كلمات تطلب رحمة من الله لمن لان قلبه لحالها ورق قلبه لظروفها وحاول أن يقدم لها بعض المساعدة...

 

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شــوف تيفي المغرب السيدا فتاة دعارة مرارة فقر استغلال

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل.. إدارة سجن عكاشة ترد على ناصر الزفزافي بخصوص إدعاء إضرابه عن الطعام | مجتمع

عاجل.. إدارة سجن عكاشة ترد على ناصر الزفزافي بخصوص إدعاء إضرابه عن الطعام

تذكــــير هام للأســـر المغربية.. هذه مواعيد انطلاق الموسم الدراسي الجديد | مجتمع

تذكــــير هام للأســـر المغربية.. هذه مواعيد انطلاق الموسم الدراسي الجديد

بالوثيقة.. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تصدم إماما ببركان بسبب خطبة صلاة الجمعة | مجتمع

بالوثيقة.. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تصدم إماما ببركان بسبب خطبة صلاة الجمعة

جامعة محمد الأول بوجدة الأولى عربيا وافريقيا في الفيزياء | مجتمع

جامعة محمد الأول بوجدة الأولى عربيا وافريقيا في الفيزياء

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

رد قوي من آباء مغاربة على قرار التجنيد الإجــباري | نسولو الناس
منذ 43 دقيقة

رد قوي من آباء مغاربة على قرار التجنيد الإجــباري

قصة مأساوية وصادمة لفتاة مغربية ... خرجوني واليديا صغيرة للفساد باش نجيب ليهم الفلوس | قنوات أخرى

قصة مأساوية وصادمة لفتاة مغربية ... خرجوني واليديا صغيرة للفساد باش نجيب ليهم الفلوس

مغاربة و دخول قانون التحرش الجديد حيز التطبيق | نسولو الناس

مغاربة و دخول قانون التحرش الجديد حيز التطبيق

أيام قليلة قبل الدخول المدرسي.. مغاربة مزال كايمشيو البحــر | روبورتاج

أيام قليلة قبل الدخول المدرسي.. مغاربة مزال كايمشيو البحــر

﻿

آخر المستجدات

عاجل.. إدارة سجن عكاشة ترد على ناصر الزفزافي بخصوص إدعاء إضرابه عن الطعام | مجتمع
منذ 9 دقائق

عاجل.. إدارة سجن عكاشة ترد على ناصر الزفزافي بخصوص إدعاء إضرابه عن الطعام

بسبب الخوف وضغط الشعوب الإسلامية فيلدرز يلغى مسابقة رسوم كاريكاتيرية للرسول محمد عليه الصلاة والسلام | دولي

بسبب الخوف وضغط الشعوب الإسلامية فيلدرز يلغى مسابقة رسوم كاريكاتيرية للرسول محمد عليه الصلاة

فيديــو مُؤثــر: مهاجر مغربي في وضعية غير قانونية بفرنسا يناشد القلوب الرحيمة بعد إصابة ابنته بمرض خطير | دولي

فيديــو مُؤثــر: مهاجر مغربي في وضعية غير قانونية بفرنسا يناشد القلوب الرحيمة بعد إصابة ابنته

إعفاء وزير الطاقة ومسؤولين وزاريين بتــونس | دولي

إعفاء وزير الطاقة ومسؤولين وزاريين بتــونس

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.