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الجزائر تتفادى استفزاز الشارع قبل إعادة انتخاب بوتفليقة

بتاريــخ : 31 غشت 2018 / 14:06 الجزائر تتفادى استفزاز الشارع قبل إعادة انتخاب بوتفليقة | دولي
الجزائر تتفادى استفزاز الشارع قبل إعادة انتخاب بوتفليقة
أجّلت السلطات الجزائرية رسمياً رفع الدعم إلى ما بعد سنة 2019، حسب ما جاءت به وثيقة الموازنة العامة الجديدة.

شوف تيفي وكالات

أجّلت السلطات الجزائرية رسمياً رفع الدعم إلى ما بعد سنة 2019، حسب ما جاءت به وثيقة الموازنة العامة الجديدة.

وبنظرة على النسخة الأولى من وثيقة من الموازنة العامة للجزائر للسنة المقبلة، يلاحظ تراجع الحكومة عن فرض رسوم جديدة أو ضرائب، أو زيادة أسعار الطاقة، كما حدث في السنوات الثلاث الأخيرة ، أو رفع للرسم على القيمة المضافة، أو فرض ضريبة الاستهلاك الداخلي على العديد من السلع، في سبيل حرصها على عدم "استفزاز" الشارع الجزائري قبيل الانتخابات الرئاسية.

وكان رفع الدعم المقترح، قد أثار الجدل في البلد طيلة الأشهر الستة الماضية، عقب التصريحات التي أدلى بها وزير المالية "عبد الرحمن راوية" بشأن مراجعة سياسة الدعم بداية من العام المقبل وزيادة أسعار الوقود والطاقة.

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