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بالوثيقة.. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تصدم إماما ببركان بسبب خطبة صلاة الجمعة

بتاريــخ : 31 غشت 2018 / 13:19 بالوثيقة.. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تصدم إماما ببركان بسبب خطبة صلاة الجمعة | مجتمع
بالوثيقة.. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تصدم إماما ببركان بسبب خطبة صلاة الجمعة
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، خلال الأسبوع الجاري، إنهاء مهام قيم ديني بمدينة بركان، ويتعلق الأمر بخطيب مسجد عمر بن الخطاب وذلك بسبب زجه بخطبة صلاة الجمعة لمواضيع تكتسي طابعا سياسيا.

"شوف تيفي"

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، خلال الأسبوع الجاري، إنهاء مهام قيم ديني بمدينة بركان، ويتعلق الأمر بخطيب مسجد عمر بن الخطاب وذلك بسبب زجه بخطبة صلاة الجمعة لمواضيع تكتسي طابعا سياسيا.

ووفق نسخة القرار التي توصلت بها "شوف تيفي" فإن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وبناء على الظهير الشريف رقم 1٫14٫104 الصادر بتاريخ 20 رجب 1435 الموافق ل 20 ماي 2014المتعلق بمهام القيمين الدينيين وتحديد وضعياتتهم لا سيما المادة 26 منه، فإن "عبد الحميد نجاري" خطيب مسجد عمر بن الخطاب التابع للمندوبية الإقبيمية للشؤون الإسلامية ببركان، زج بخطبة الجمعة ليوم 24 غشت 2018، في مواضيع تكتسي طابعا سياسيا ما يتنافى والحياد الواجب توفره في القيمين الدينيين المنصوص عليه بالمادة السابعة من الظهير الشريف المذكور.

وأكدت وزارة الأوقاف استفسارها للمعني بالأمر إلا أنه رفض تسلم "الاستفسار"، ولهذا تقرر إنهاء تكليف الخطيب ابتداء من تاريخ تبليغه.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عمر بن الخطاب بركان

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