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جامعة محمد الأول بوجدة الأولى عربيا وافريقيا في الفيزياء

بتاريــخ : 31 غشت 2018 / 13:03 جامعة محمد الأول بوجدة الأولى عربيا وافريقيا في الفيزياء | مجتمع
جامعة محمد الأول بوجدة الأولى عربيا وافريقيا في الفيزياء
احتلت جامعة محمد الأول بوجدة المرتبة الأولى على مستوى القارة الإفريقية والعالم العربي في مجال الفيزياء، حسب تصنيف Shanghairanking المرموق عالميا لأفضل جامعة في العالم لسنة 2018 في ميدان البحث العلمي، حيث

شوف تيفي

 

احتلت جامعة محمد الأول بوجدة المرتبة الأولى على مستوى القارة الإفريقية والعالم العربي في مجال الفيزياء، حسب تصنيف Shanghairanking المرموق عالميا لأفضل جامعة في العالم لسنة 2018 في ميدان البحث العلمي، حيث صنفت الجامعة التي يرأسها الأستاذ "محمد بنقدور "ضمن أفضل 200 جامعة في العالم في الفيزياء.

هذا واحتلت الجامعة مراتب جد مشرفة على مستويات عدة، كما سبق لها أن تصدرت في وقت سابق تصنيف موقع "ويب ميتريكس" الدولي للجامعات المغربية، والذي يعتمد على الصعيد العالمي في ترتيب الجامعات في ميدان البحث العلمي حسب معايير متنوعة.

ويعد هذا التتويج، من جهة، تأكيدا على خبرة ومكانة جامعة محمد الأول في مجال الفيزياء والبحث العلمي بصفة عامة، ومن جهة أخرى، هو ثمرة مجهودات جبارة ومتواصلة لجميع مكونات جامعة محمد الأول. كما أن هذا التتويج يعد فرصة للتذكير بأن البحث العلمي يشكل دائما، النواة الأساسية لإنجاح الجامعة ورافعة لتعزيز مكانتها وإشعاعها على المستوى الوطني، القاري والدولي.

يشار إلى أن التصنيف العالمي للجامعات "شانج رنكين" Shanghairanking هو الأكثر نفوذا وتأثيرا على المستوى الدولي، حيث يعتمد على عدة معايير من أجل ترتيب الجامعات، تتعلق أساسا بحجم نتائج البحث العلمي المنشورة، والمتواجد داخل مجموعة من قواعد البيانات المعروفة دوليا ولها ثأثير عالمي، وأيضا عدد الباحثين الأكثر استشهاداً في تخصصهم.

 

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